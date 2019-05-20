الإحصاء: ارتفاع متوسط الأجر الأسبوعى بالقطاع الخاص لـ877 جنيها فى 2018

كتبت- هبة حسام

كشفت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع متوسط الأجر الأسبوع للقطاع الأسبوع خلال عام 2018 إلى 877 جنيهـاً، مقابل 779 جنيها فى عام 2017، بينما بلغ هذا المتوسط للقطاع العام / الأعمال العام 1278 جنيهـاً، مقابل 1247 جنيهاً فى 2017.

وأوضحت البيانات الصادرة اليوم الإثنين، ضمن نتائج النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل لعام 2018 "، أن متوسط الأجر الأسبوعى للعاملين فى كل من القطاع العــام / الأعمال العــام والقطاع الخاص (10 عاملين فأكثر) معاً، بلغ 1104 جنيهات، بينما كان 1050 جنيهاً فى عام 2017.

وأشارت البيانات الإحصائية إلى متوسط الأجر الأسبوعى للعاملين الذكور فى القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص أيضاً، والذى بلغ 1120 جنيهاً خلال عام 2018، مقابل 1063 جنيهاً، فى عام 2017، بينما بلغ هذا المتوسط للعاملات الإناث 1022 جنيهاً، مقابل 985 جنيهاً.

وعلى مستوى كل قطاع، بلغ متوسط الأجر الأسبوعى للذكور العاملين فى القطاع العام / الأعمال العام 1262 جنيها فى 2018، مقابل 1227 جنيهاً عام 2017، بينما بلغ للإناث العاملات فى ذات القطاع 1392 جنيها، مقابل 1388جنيهاً.

وفى القطاع الخاص، بلغ متوسط الأجر الأسبوعى للذكور 911 جنيهاً خلال 2018، مقابل 815 جنيهاً فى 2017، فى حين بلغ للإناث العاملات فى القطاع الخاص 754 جنيهاً، مقابل 640 جنيهاً عام2017.

وفى السياق ذاته، أشارت البيانات الإحصائية إلى أعلى الأنشطة والقطاعات التى حققت أكبر متوسط للأجر الأسبوعى للعاملين بها، سواء مقارنة بباقى الأنشطة خلال عام 2018، أو مقارنة بمتوسط الأجر الذى حققته فى 2017، وقد جاء نشاط الوساطة المالية والتأمين فى المركز الأول بمتوسط 3289 جنيها فى 2018، مقابل 3106 جنيهات عام 2017.

وعلى مستوى أنشطة اقتصادية أخرى، جاء متوسط الأجر الأسبوعى للعاملين بها، كالتالى:

- فى نشاط التشييد والبناء، بلغ المتوسط 1315 جنيهاً خلال 2018، مقابل 1173 جنيهاً عام 2017.

- فى نشاط الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، بلغ 1374 جنيها، مقابل 1284 جنيهاً.

- فى نشاط النقل والتخزين، بلغ 1433جنيها، مقابل 1244 جنيها.

- وفى نشاط التعليم، والذى سجل أقل متوسط أجر أسبوعى، بلغ 521 جنيهاً، مقابل 490 جنيها.

كما أشارت البيانات إلى متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين فى كل من قطاع الأعمال العام/ العام، والقطاع الخاص " 10 عاملين فأكثر"، والذى بلغ 52 ساعة، وفى التوزيع التفصيلى لهذا المتوسط على مستوى كل قطاع، أوضحت البيانات الإحصائية، أن متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين فى القطاع العام/ الأعمال العام، بلغ 50 ساعة، مقابل 55 ساعة للعاملين فى القطاع الخاص.