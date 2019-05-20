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الإثنين، 20 مايو 2019 07:51 ص
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الأرصاد السعودية تتوقع استمرار هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة

الإثنين، 20 مايو 2019 07:19 ص
الأرصاد السعودية تتوقع استمرار هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة تساقط الأمطار فى الحرم المكى _ صورة أرشيفية
كتب وكالات
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير ، الباحة تمتد إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرمة بحسب "واس".

كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، حائل وأجزاء من منطقتى الجوف والمدينة المنورة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالى وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبى بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، و حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 


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