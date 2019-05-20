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"الأخضر يواصل التراجع".. تعرف على سعر الدولار اليوم الاثنين 20-5-2019

الإثنين، 20 مايو 2019 11:06 ص
"الأخضر يواصل التراجع".. تعرف على سعر الدولار اليوم الاثنين 20-5-2019 الدولار _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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سجل سعر الدولار تراجع اليوم الاثنين الموافق 20-5-2019، مسجلا انخفاضات جديدة مقابل الجنيه المصرى، ليواصل حالة التراجع التى يشهدها منذ عدة أسابيع، خاصة الأسبوع الماضى، الذى حقق فيه تراجعات متتالية بشكل يومى تقريباً على مدار الأسبوع.

انخفض سعر الدولار ليسجل 16.98 جنيه للشراء، و 17.09 جنيه للبيع فى عدد كبير من البنوك، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، فيما جاء متوسط السعر فى السوق المصرفى المصرى، والذى يعلنه البنك المركزى المصرى، بالغاً 16.98 جنيه للشراء، و 17.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.98 جنيه للشراء

17.11 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.98 جنيه للشراء

17.09 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

16.98 جنيه للشراء

17.08 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.98 جنيه للشراء

17.08 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.97 جنيه للشراء

17.07 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.98 جنيه للشراء

17.08 جنيه للبيع

 


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