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الإثنين، 20 مايو 2019 08:11 م
خالد صلاح
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افتتاح أعمال جمعية الصحة العالمية لعام 2019 وإعلان 4 سفراء جدد

الإثنين، 20 مايو 2019 07:46 م
افتتاح أعمال جمعية الصحة العالمية لعام 2019 وإعلان 4 سفراء جدد جمعية الصحة العالمية
أ ش أ
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افتُتِحَت أعمال جمعية الصحة العالمية لعام 2019، اليوم الاثنين في جنيف، بمشاركة أكثر من 100 وزير للصحة من مختلف دول العالم، وأكثر من 2000 شخص يمثلون المجالات المختلفة للصحة العامة من الحكومات والمجتمع المدني والصناعات الطبية والصيدلانية وغيرها.

 

وتركز الجمعية في دورتها الحالية الثانية والسبعين على التغطية الصحية الشاملة التي تعتبرها المنظمة أحد أهم الأولويات الصحية على مستوى العالم في المرحلة الراهنة.

 

كما تناقش الجمعية خلال دورتها الحالية ما يتعلق بجوانب مكافحة الأمراض السارية وغير السارية، إضافة إلى ما تم إحرازه من تقدم على مستوى مواجهة الأمراض المعدية والفيروسات المتطورة وغيرها من مجالات الصحة.

 

من جانبه، أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم، في كلمة اليوم، تسمية 4 من سفراء النوايا الحسنة الجدد للمنظمة العالمية، وذلك من مجالات الرياضة والمجتمع والسياسة؛ للعمل على تعزيز الحياة الصحية والقوى العاملة الصحية وتحسين الصحة العقلية على الصعيد العالمي.

 

وسفراء النوايا الحسنة الجدد الأربعة لمنظمة الصحة العالمية هم: البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى منتخب البرازيل ونادي ليفربول لكرة القدم، والدكتورة نتاليا لوي بيكر وهي طبيبة ومدافعة عن الصحة في البرازيل، وسينثيا جيرمانوتا وهي رئيسة إحدى المؤسسات المعنية بالصحة، وكذلك إلين جونسون سيرليف رئيسة ليبيريا السابقة.

 


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ليبيريا

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