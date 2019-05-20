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اعرف موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك

الإثنين، 20 مايو 2019 08:17 ص
اعرف موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك موعد الإفطار
كتب محمود راغب
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تحديث يوم الاثنين

 

ينشر "اليوم السابع" موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المعظم، وذلك فى محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.

ويصل عدد ساعات الصوم فى اليوم الخامس عشر من أيام شهر رمضان المعظم، لحوالى 15 ساعة و46 دقيقة، ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:44 مساءً.

وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية عشرة ودقيقتين ظهرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الاثنين 29 من رمضان 1440 هجريا الموافق 3 يونيو وهو "يوم الرؤية"، و وفقا لذلك تكون غرة شهر شوال 1440 هجريا فلكيا يوم الثلاثاء 4 يونيو وأول أيام عيد الفطر المبارك.

 

ويذكر أن الحسابات الفلكية التى أجراها علماء معهد الفلك، كشفت أن عدة شهر رمضان للعام الهجرى الحالى (1440) ستكون 29 يوما.

 

ومن جهة أخرى تبلغ عدد الأطوار التى يمر بها القمر خلال دورانه حول الأرض 8 أطوار فى كل شهر، يتغير خلالها شكله المرئى من مرحلة الهلال مرورا بالبدر ثم ينتهى بالمحاق، و تلك الأطوار تنشأ نتيجة دوران القمر خلال شهر عربى كامل حول الأرض على شكل قطع ناقص بيضاوى المدار، فتختلف أطواره بشكل دورى أثناء عملية الدوران اعتمادا على التغير فى المواقع النسبية لكل من القمر والأرض والشمس.

 

 

 

 


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