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اعتماد 65 مليون جنيه لتطوير منظومة الصرف الصحى بمنطقة 15 مايو بالدقهلية

الإثنين، 20 مايو 2019 12:43 م
اعتماد 65 مليون جنيه لتطوير منظومة الصرف الصحى بمنطقة 15 مايو بالدقهلية اجتماع محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز
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قال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إنه تم اعتماد 65 مليون جنيه لتطوير منظومة الصرف الصحى بمنطقة 15 مايو بمدينة جمصه، من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم اسناد المشروع إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية للبدء فى التنفيذ فور وصول الاعتماد المالى من هيئة المجتمعات العمرانية خلال فترة وجيزة جدا

جاء ذلك خلال اجتماعه صباح اليوم، بعدد من سكان منطقة 15 مايو بمدينة جمصة بالقاعة الصغرى بالمحافظة، لبحث ومناقشة المشاكل التى تواجههم وإيجاد حلول واقتراحات لها بحضور المهندسة سحر لطفى رئيس مدينة جمصه ومحمد صابر رئيس جهاز 15 مايو

وأشار شاروبيم، إلى أن مشكلة الكهرباء فى منطقة 15 مايو تحتاج إلى 160 مليون جنيه لإعادة تطوير شبكات وخطوط الكهرباء بها، بناءً على المقايسة التى أعدتها شركة الكهرباء، وتم مخاطبة رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء بتشكيل لجنة جديدة لإعادة المعاينة مره أخرى وتحديد الاحتياجات الفعلية والتكلفة المالية النهائية لسرعة توفير الاعتماد المالى

وأكد محافظ الدقهلية، إن المجتمع المدنى شريك أساسى مع الدولة فى البناء والتنمية ولابد من مشاركته بجميع طوائفه فى حل المشاكل وإعادة البناء والتنمية وإعمار المدن والقرى، فهذا ليس بشيء مستحدث ولا وليد اللحظة فالمجتمع المدنى فى دول العالم شريك أساسى وفعال فى البناء والتنمية.

 

 

 


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