اعتماد تقسيم أرض لصالح جمعية بالإسكندرية لإنشاء مجتمع عمرانى لأعضائها

كتب أحمد حسن

نشرت الجريدة الرسمية قرار اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 11 بمساحة 4.4 فدان، بالحى الثامن بمدينة برج العرب الجديدة والمخصصة لجمعية الإسكندرية التعاونية للبناء والإسكان بالإسكندرية لإقامة مشروع سكنى متكامل.

وطبقا للمادة الثانية من القرار، تلتزم الجمعية بعدم البدء فى تسويق العقارات إلا بعد موافقة الهيئة، وأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط ، وفى حال التخديم من الخارج يتم إعادة التسعير.

ونصت المادة الرابعة على التزام الجمعية بالتعهد الموقع منها بأن التعديلات محل القرار لا تتعارض مع كافة العقود المبرمة بينها وبين قاطنى أو مالكى المشروع، وتلتزم أيضا بعد البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات منطقة التعديل، مع التزامها الكامل بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى.

كما نصت المادة السابعة من القرار على التزام الجمعية بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شباكتا المرافق فى إطار المخطط المعدل الممقدم والمساحة المتعاقد عليها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.