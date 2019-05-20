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ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

الإثنين، 20 مايو 2019 08:58 ص
ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس شرطة طاجيكستان - ارشيفية
كتب- هاشم الفخرانى
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ارتفعت حصيلة قتلى التمرد الذى شهدته إحدى السجون فى طاجيكستان إلى 32 قتيلا ، حيث أعلنت السلطات الطاجيكستانية، اليوم الاثنين، مقتل 29 سجينا بينهم 24 متشددا من أعضاء تنظيم داعش الإرهابى، و3 حراس فى تمرد وقع، مساء الأحد، في سجن قريب من دوشنبه عاصمة هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى.

وذكرت شبكة "سكاى نيوز" أن وزارة العدل أعلنت في بيان أن "24 من أعضاء داعش قتلوا. المتشددون قتلوا 3 حراس"، موضحة أن أعضاء التنظيم قتلوا 5 سجناء آخرين ، وأوضحت أن العصيان بدأ عند الساعة 21:30 (16:30 توقيت جرينيتش)، الأحد.

وكان تنظيم داعش قد أعلن مسؤوليته عن تمرد في سجن آخر بطاجيسكتان في نوفمبر الماضي، أعقب شن أنصاره هجوما داميا على سائحين غربيين فى يوليو عام 2018.

 

 


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