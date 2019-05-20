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ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات وسط صعود 6 قطاعات على رأسها السلع

الإثنين، 20 مايو 2019 10:49 ص
ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات وسط صعود 6 قطاعات على رأسها السلع بورصة دبى _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.38% رابحا عدد 9.59 نقطة ليصل إلى مستوى 2529.02 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 74.6 مليون سهم محققة ما قيمته 74.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1785 صفقة ل29 سهما، وارتفع 15 سهما، فيما انخفض 8 أسهم، واستقرت 6 أسهم.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.89%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.40%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.09%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.83%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.17%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.5%، فيما تراجع  قطاع الخدمات بنسبة 0.70%.

وتصدر سهم شركة مجموعة جى اف اتش المالية  بنسبة 4.40%، قائمة الأسهم المرتفعة، ثم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 3.23%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة أملاك للتمويل بنسبة 2.25%، ثم شركة الوطنية للتبريد المركزى بنسبة 2%.


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