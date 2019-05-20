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اختيار 7 شركات مصرية للمشاركة فى القمة العالمية لريادة الأعمال بهولندا

الإثنين، 20 مايو 2019 11:13 ص
اختيار 7 شركات مصرية للمشاركة فى القمة العالمية لريادة الأعمال بهولندا جانب من مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية
كتب - عبد الحليم سالم
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‏‫قال القائم بأعمال السفير الأمريكى فى القاهرة، توماس جولدبرجر، إنه جرى اختيار 7 شركات مصرية ناشئة، من بين قرابة 60 شركة، للمشاركة فى القمة العالمية لريادة الأعمال بهولندا.

وأضاف توماس جولدبرجر، خلال كلمته فى مؤتمر صحفى بمقر غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الاثنين، بحضور رئيس الغرفة شريف كامل، إن الشركات المشاركة اختيرت بعناية من بين رواد الأعمال، فى ضوء ما تتمتع به من حماس ورؤية واستعداد للتحديات الخاصة بالتوسع إقليميا وعالميًا.

ولفت القائم بأعمال السفير الأمريكى، إن الاختيار يؤكد تواجد تلك الشركات وتأثيرها. متابعا: "نتطلع لرؤية الشركات المختارة للمشاركة، تعرض إنجازاتها على منصة القمة العالمية لريادة الأعمال" لافتا إلى أن القمة تُعقد فى مدينة لاهاى الهولندية، بين 3 و5 يونيو المقبل، بمشاركة أكثر من 300 مستثمر و1000 رائد أعمال من أنحاء العالم.


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