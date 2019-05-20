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اختيار أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية فى الشرقية بالتزكية

الإثنين، 20 مايو 2019 07:08 ص
اختيار أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية فى الشرقية بالتزكية الغرفة التجارية بالشرقية
كتبت منال العيسوي
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أكد المهندس محمد الزاهد نائب رئيس الغرفة التجارية بالشرقية، أنه تم اختيار أعضاء مجلس إدارة الغرفة فى دورتها " 2019 ــ 2023 "  بالتزكية، حيث تقدم 8 مرشحين فقط، وهو ذات العدد المطلوب للمجلس مضاف إليهم الأعضاء المعينين، ويصل عددهم إلى 8 أعضاء أيضا بإجمالى 16عضوا.
 
وأوضح الزاهد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تشكيل المجلس واختيار الرئيس والأمناء بعد انتهاء الإجراءات التنفيذية لتعين باقى الأعضاء.
 
يذكر أن انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية تمت خلال هذا الأسبوع، طبقا للجدول الزمنى التى حددته وزارة التجارة والصناعة بعد الانتهاء من إعلان الجداول النهائية لأعداد التجار الذين لهم حق النتخاب بمقر الغرفة والسجل التجارى وديوان عام المحافظة.
 
كان  هناك زيادة فى أرقام الذين سددوا الاشتراك السنوى للغرفة ليصل عددهم إلى 37 ألف تاجر حتى آخر ديسمبر 2018  ممن لهم حق التصويت فى الانتخابات من إجمالى 160 ألف تاجر المقيدين بالغرفة، حيث أن الانتخابات التى كانت ستجرى من خلال 9 لجان بالمراكز من 16 مركزا بالمحافظة منها 3 لجان بمقرالغرفة بالزقازيق، بالإضافة للجان بمراكز فاقوس وأبو كبير وديرب نجم ومنيا القمح وأبو حماد وبلبيس والعاشر من رمضان.
 

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