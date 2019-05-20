اجتماع حكومى لمناقشة الملامح النهائية لمنظومة تدوير المخلفات

كتب زكى القاضى

استضافت وزارة الدولة للإنتاج الحربى، اجتماعا وزاريا، استعرض المشاركون فيه آخر مُستجدات الخطة التنفيذية للمنظومة الجديدة لتدوير المخلفات البلدية والصلبة.

يأتى هذا اللقاء، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالإسراع فى وضع المنظومة الجديده لإدارة المخلفات حيز التنفيذ، حيث تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة البدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان، حتى يشعر المواطن، بتحسن ملموس فى أسرع وقت.

يأتى هذا فى ضوء الأهمية التى توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، كما تم الإشارة خلال الاجتماع إلى ضرورة البدء فى تطوير البنية التحتية، وإنشاء محطات وسيطة لإدارة المخلفات، وكذلك رفع كفاءة خطوط التدوير والمعالجة الحالية، وتوفير المعدات المطلوبة، وذلك من خلال البرنامج الأول لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات .

أكد المشاركون فى الاجتماع، على توفير التمويل اللازم للبرنامج الأول، والمعنى بالبنية التحتية لمنظومة المخلفات من خلال الاستثمارات الموجهة للمحافظات.

في نهاية اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل دائمة من ممثلى جميع الجهات المعنية، للتنسيق بشأن الكيان المخطط إنشاؤه لإدارة منظومة تدوير المخلفات، تمهيداً لبدء إجراءات تنفيذها.