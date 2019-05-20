اجتماع بالقومى للمرأة والطفولة والأمومة حول ظاهرة تشويه الأعضاء التناسليه للإناث

كتب محمود راغب

ترأست اليوم الإثنين، الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة والدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة الاجتماع الأول للفريق الوطني للقضاء على ظاهرة تشويه الأعضاء التناسليه للإناث، الذى يعمل برئاسة مشتركة بين المجلسين، وقد عقد الاجتماع بمقر المجلس القومي للطفولة والأمومة، بحضور ممثلى الوزارات المعنية، وممثلى الجهات الدولية الشريكة، وممثلى منظمات المجتمع المدنى.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها بتواجدها اليوم فى أولى اجتماعات الفريق الوطنى، وسط مجموعة هامة من الشركاء، ووجهت تحية تقدير واحترام للسفيرة مشيرة خطاب لما بذلته من جهود فى هذه القضية الهامة خلال توليها منصب الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، مشددة على ضرورة أن يقوم فريق العمل الوطنى بالبناء على هذه الجهود الضخمة السابقة.

وأضافت رئيسة المجلس أن الحكومة المصرية بذلت العديد من الجهود فى هذه القضية ، مشيرة إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى أعدها المجلس وأقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، لافتة إلى أنها تتسق مع رؤية مصر 2030، وتعمل الحكومة والمجلس القومى للمرأة على متابعة تنفيذ الاستراتيجية، موضحة أن الاستراتيجية تتضمن محور خاص بالحماية يندرج تحته قضية مكافحة تشويه الاعضاء التناسليه للإناث.

كما طالبت رئيسة المجلس بضرورة التنسيق مع كافة الجهات الشريكة، و توثيق جميع الجهود الضخمة التى بذلت على مدار السنوات السابقة، فضلا عن قصص النجاح والدروس المستفادة، مطالبة كل جهة ممثلة فى فريق العمل بتوثيق جهودها منذ البداية حتى الآن، لإعداد تقرير شامل بالجهود الوطنية المبذولة فى هذه الظاهرة.

كما أكدت الدكتورة مايا مرسى على ضرورة أن تكون أولى مهام فريق العمل هى وضع خطة زمنية للتحرك على الأرض والتوعية بالقضية بمساندة جميع الجهات.

وأكدت رئيسة المجلس على أهمية دور الإعلام فى التوعية بالقضية وبالجهود المبذولة ، مشددة على أن المجتمع أصبح يستقى معلوماته من وسائل الإعلام ، ومن هنا تأتى أهمية توحيد رسالة فريق العمل الوطنى فى جميع وسائل الإعلام وعلى أرض الواقع.

واختتمت الدكتورة مايا مرسى، كلمتها بتوجيه الشكر والتقدير إلى كافة الجهات الشريكة منذ البداية للقضاء على هذه الظاهرة ، وما أبدوه من استعداد لاستكمال مسيرة التعاون والدعم للقضاء على الظاهرة.

وفى كلمة الدكتورة عزة العشماوى أكدت أن هذا الاجتماع هو الأول لفريق العمل المعنى بمناهضة ختان الاناث والذى يتشرف المجلس القومى للطفولة والأمومة بريادة الفريق مع المجلس القومى للمرأة، مؤكدة على ضرورة العمل سوياً لإنهاء هذه الجريمة التى لا تنتهك فقط حقوق الطفلة بل تهدر من كرامتها الإنسانية.

ووجهت " العشماوى" الشكر للدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمراة لعطائها المستمر لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة وتمكين المراة في مصر وأيضاً لدعمها المستمر للمجلس القومي للطفولة والأمومة لاسيما بعد 2011 وقدمت لها درع المجلس تقديراً لمجهوداتها.

وقالت إن الهدف من الاجتماع هو تشكيل فريق العمل الوطني للقضاء على ختان الاناث، يكون فعال، من خلال تحديد المسئوليات والمهام لتتضافر الجهود للقضاء على هذه الجريمة، التي تعد خرقا صريحا لدستور مصر، وقانون الطفل، والاتفاقيات الدولية و الموثيق الإقليمية التي صدقت عليها مصر واهمها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المراة.

وأكدت العشماوي على أن عمل هذا الفريق يأتي اتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة المأمول الوصول إليها عام 2030، ويؤكد علي أن ختان الإناث يعوق التقدم ويكرس للتمييز ضد الفتيات، ويكرس حلقة مفرغة من الاعتلال الجسدي والنفسي والاجتماعي.

وانتهى الاجتماع بتقديم الدكتورة عزة العشماوى درع المجلس القومي للطفولة والأمومة الى الدكتورة مايا مرسى لجهودها الدؤوبة للنهوض بأوضاع المرأة المصرية ودعم المجلس القومي للطفولة والأمومة منذ البداية.

جدير بالذكر أن اختصاصات الفريق الوطني لمكافحة ظاهرة تشويه الاعضاء التناسليه للإناث من بينها عرض ومناقشة التشريعات والسياسات العامة والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة بمكافحة الظاهرة ، وتبادل المعلومات وتقييم الجهود المبذولة والأنشطة الجارى تنفيذها والتحديات التي تواجه الجهات المختلفة واقتراح الحلول لها في مجال مكافحة الظاهرة.