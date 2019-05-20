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الإثنين، 20 مايو 2019 03:29 م
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اجتماع بالجامعة العربية لبحث تنفيذ قرار قمة بيروت بدعم اليمن فى إعادة الإعمار

الإثنين، 20 مايو 2019 02:29 م
اجتماع بالجامعة العربية لبحث تنفيذ قرار قمة بيروت بدعم اليمن فى إعادة الإعمار جانب من أحداث اليمن ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)
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عقد اليوم الاثنين، بمقر جامعة الدول العربية اجتماع مشترك بين الأمانة العامة والجمهورية اليمنية وذلك لبحث تنفيذ قرار القمة العربية التنموية فى دورتها الرابعة التى عقدت ببيروت يناير الماضى والخاص بدعم جهود الجمهورية اليمنية فى إعادة الإعمار.

ومثل اليمن وفد يضم على عاطف الشرفى وكيل وزارة الصناعة والتجارة اليمنية، وغرام أمان مدير عام مسئول ملف المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالوزارة، فيما مثل الجامعة الدكتور ثامر العانى مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بالجامعة العربية.

وينص القرار على دعوة الدول الأعضاء والمؤسسات المالية والصناديق العربية والمنظمات العربية المتخصصة والجهات العربية والدولية المانحة لتقديم الدعم الفنى والمادى للجمهورية اليمنية فى إطار برنامجً تكاملى يسهم فى اعادة الإعمار والتعافى ويضمن عودة التنمية فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

كما ينص القرار على دعوة الدول الأعضاء والمؤسسات المالية والصناديق العربية والمنظمات العربية المتخصصة والجهات العربية والدولية المانحة لتقديم دعم للجمهورية اليمنية فى مجالات مساعدة اللاجئين والنازحين وفِى مجالات التدريب والتعليم الشامل والتغطية الصحية الشاملة، بالإضافة إلى برنامج التوظيف والتمكين وبرنامج دعم المرأة وإعادة تأهيل الشباب والأطفال الذين تم تجنيدهم فى الحرب وتشغيل الأسر المنتجة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها لمستحقيها.

 


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