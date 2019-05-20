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إيطاليا: الصين ليست ديمقراطية ولن نسمح بتحكمها فى بيانات حساسة

الإثنين، 20 مايو 2019 12:33 م
إيطاليا: الصين ليست ديمقراطية ولن نسمح بتحكمها فى بيانات حساسة نائب رئيس الوزراء الإيطالى ماتيو سالفينى
رويترز
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قال نائب رئيس الوزراء الإيطالى ماتيو سالفينى، اليوم الاثنين، إن الإيطاليين يجب أن يحتفظوا بالسيطرة على البيانات الحساسة مثل البيانات المالية الشخصية وحالتهم الصحية ومنع دولة غير ديمقراطية مثل الصين من الوصول إليها، جاء ذلك ردًا من سالفينى على سؤال عن الإجراءات الأمريكية بحق شركة هواوى الصينية لمعدات الاتصالات.

وقال سالفينى، وهو أيضا زعيم حزب الرابطة، "الصين ليست ديمقراطية ولديها توجه معين نحو الإمبريالية والتحكم" مضيفا أن الحكومة الصينية لها السلطة على الشركات التابعة للدولة، وأضاف "البيانات الحساسة للإيطاليين يجب أن تبقى فى أياد إيطالية".

وفيما يتعلق بمذكرة تفاهم تم توقيعها بين إيطاليا والصين قال سالفينى إن التحالفات الدولية والأمن ملفان منفصلان عن مبادرات يتم اتخاذها لدعم الشركات المحلية.

 


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