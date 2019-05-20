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الإثنين، 20 مايو 2019 10:07 م
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الرئيسية اقتصاد وبورصة

إيرادات شاومي تقفز 27% في الربع/1 متجاوزة التوقعات

الإثنين، 20 مايو 2019 10:00 م
إيرادات شاومي تقفز 27% في الربع/1 متجاوزة التوقعات هواتف ذكية _ أرشيفية
رويترز
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أعلنت شاومى الصينية، لتصنيع الهواتف الذكية، إيرادات فصلية أفضل من المتوقع اليوم، الاثنين، مما يعود جزئيا إلى نمو مطرد في مبيعاتها خارج السوق الصينية.

 

وتشير النتائج إلى أن توسع شاومي خارج الصين والتركيز على أسواق مثل الهند وأوروبا يؤتي ثماره في ظل تباطؤ سوق الهواتف الذكية في الصين أكبر أسواق العالم.

 

وارتفعت إيرادات شاومي 27 %، في ربع السنة المنتهي في مارس عنها قبل عام إلى 43.8 مليار يوان (6.3 مليار دولار) لتفوق متوسط التقديرات البالغ 42.109 مليار يوان في استطلاع لآراء المحللين أجرته رفينيتيف.

 

تحصل شاومي على أغلب إيراداتها من بيع أجهزة الهاتف، لكنها تكسب المال أيضا من بيع الإعلانات عبر الإنترنت، ومن بيع أجهزة استهلاكية أخرى - وهو نهج وصفته بأنه نموذج أعمال "ثلاثي" عندما أُدرجت في هونج كونج في 2018.

 

وارتفع صافي الربح المعدل للربع الأول إلى 2.1 مليار يوان مقارنة مع 1.7 مليار قبل عام وبحسب بيانات من كاونتربوينت لأبحاث السوق، فإن سوق الهواتف الذكية في الصين انكمشت سبعة بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول في 2019.


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