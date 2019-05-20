إقبال كبير على منتجات الأسماك فى منافذ المجمعات الاستهلاكية خلال رمضان

كتب مدحت وهبة

تشهد فروع الشركة المصرية لتسويق الأسماك إحدى الشركات القابضة للصناعات الغذائية، إقبال كبير من جانب المواطنين على شراء منتجات الأسماك خاصة الطازجة والمجمدة منذ بداية الأسبوع الثانى من شهر رمضان الكريم، حيث يتم طرح المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25% مقارنة بأسعار نفس المنتجات فى الأسواق الأخرى.

فيما تقوم الشركة المصرية لتسويق الأسماك إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، بطرح كميات كبيرة من منتجات الأسماك الطازجة والمجمدة بفروعها البالغ عددها 27 فرعا بمحافظتى القاهرة والجيزة، وفروع شركات المجمعات الاستهلاكية، حيث سيتم طرح سمك البلطى الدباشى، وسمك الماكريل اليابانى وماكريل أيسلندى وسمك المكرونة وسمك فيليه باسا أحمر وسمك فيليه باسا أبيض.