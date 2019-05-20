video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 08:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

إعلان أسماء أفضل المتقدمين لمسابقة دعم الابتكارات لخدمة ذوي الاحتياجات

الإثنين، 20 مايو 2019 07:58 م
إعلان أسماء أفضل المتقدمين لمسابقة دعم الابتكارات لخدمة ذوي الاحتياجات
كتب وائل ربيعى
إضافة تعليق

أعلن قطاع التعليم العالى، أسماء أفضل المتقدمين للمسابقة القومية لدعم الابتكارات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة لطلاب الجامعات المصرية، حيث تم التحكيم والإشراف علي المسابقة من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وتضمنت الأسماء الطلاب: باهي أحمد محمد كامل بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان بالترتيب الأول،  وديانا نصحي زكي بكلية الفنون التطبيقية  جامعة 6 أكتوبر بالترتيب  الثاني،  وريم عصمت لكلية الفنون التطبيقية  جامعة 6 أكتوبر بالترتيب  الثالث،  وسلوى محمد عبد الرحمن بكلية الفنون التطبيقية  جامعة 6 أكتوبر بالترتيب الرابع، وأحمد عبدالرحمن محمد بكلية الهندسة جامعة عين شمس بالترتيب الخامس، وعمرو محمد أحمد بكلية التربية الرياضية جامعة بني سويف بالترتيب السادس.

وقال  الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار الوزير  للأنشطة الطلابية، إن منافسات المسابقة القومية لدعم الابتكارات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة لطلاب الجامعات المصرية جاءت تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة، وكذاخطة قطاع الأنشطة من خلال توقيع بروتوكول التعاون مع المجلس القومي لشؤون الإعاقة وتحت إشراف أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأشار مستشار الوزير  للأنشطة الطلابية إلى أن  المسابقة  تم إطلاقها  على المواقع الرسمية لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومعهد إعداد القادة، وقطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة، والمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب،  والاتحادات الطلابية وإدارات رعاية الشباب بالجامعات والمعاهد العليا.

ولفت الدكتور طايع إلى أن قيمة الجوائز مائة وخمس آلاف جنيه، حيث تبلغ قيمة الجائزة الأولى خمسون ألف جنيهًا، والثانية خمسة وثلاثون ألف جنيهًا، والثالثة عشرون ألف جنيهًا.

وأضاف "عبد اللطيف"، أن عدد المتقدمين للمسابقة بلغ  66 طالبًا، تم مراجعتها بشكل أولي لتحديد مدى استيفائهم للشروط والمعايير الخاصة بالمسابقة، وانتهى إلى مطابقة 54 متسابق للشروط، موضحًا أنه تم اختيار وترتيب عدد 6 متسابقين كأفضل متقدمين للمسابقة من طلاب البكالوريوس.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة القاهرة: زيادة الموازنة الجديدة بنسب تتراوح من 8 - 300 %

مجلس جامعة القاهرة يوافق على مذكرة التفاهم مع جامعة "شنغهاي" للدراسات العليا

صور.. حفل إفطار للنادى النسائى بنيويورك لدعم قرية القبيبة بمحافظة قنا

صور.. وفد كنسى وقنصل مصر بنيويورك يحضران حفل إفطار المركز الإسلامى

التعليم العالى

مسابقة الابتكارات لذوى الاحتياجات

المسابقة القومية لدعم الابتكارات لخدمة ذوي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

الرجوع الى أعلى الصفحة