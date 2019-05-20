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إصلاح كسر ماسورة مياه وإزالة أبنية مخالفة بمصر الجديدة.. صور

الإثنين، 20 مايو 2019 11:52 ص
إصلاح كسر ماسورة مياه وإزالة أبنية مخالفة بمصر الجديدة.. صور إصلاح كسر ماسورة مياه بمصر الجديدة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد العميد أحمد محمد أنور رئيس حى مصر الجديدة، أن الحى انتهى من إصلاح كسر ماسورة مياه بمدخل شارع الحكماء المتفرع من شارع الخليفة المأمون، مشيرا إلى أنه تم توجه كافه الأجهزة المسئولة للموقع وتم أعمال الإصلاح ، وجارى إعادة الشيئ لأصله.
 
وفى سياق آخر قال رئيس حى مصر الجديدة إن الحى نفذ عدد من الحملات بالتنسيق مع الشرطة لإزالة عدة مخالفات بناء كان منها تنفيذ قرارات إزالة لأعمال إنشائية مخالفة بالعقار رقم 82 بشارع الثورة بعد إنشاءه لكافيه أمان العقار بالدور الأرضى، كما تم إيقاف إعمال إنشائية مخالفة بالعقار رقم 7 شارع الدكتور جمعة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إيقاف أعمال إنشائية مخالفة دون تصريح بالعقار رقم 4أ شارع السباق المتقاطع مع عبد العزيز البشرى.
 
وأشار أنور إلى أنه تم تنفيذ حملات لرفع الاعلانات المخالفة بطريق العروبة ، وجارى مراجعة اتجاهات أخرى، لافتا إلى أن اعمال تطوير شبكة الإنارة بعمارات خلف العبور مستمرة وجارى تطوير شبكة الإنارة فى شوارع آخرى بالإضافة إلى أعمال رصف وتطوير.
 
 
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