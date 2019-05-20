إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة نصف نقل بزراعى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث سيارة نصف نقل بمركز دمنهور بالبحيرة.

كان اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين وقوع اصطدام سيارة نصف نقل بالجزيرة الوسطى لطريق القاهرة - الاسكندرية الزراعى بدائرة مركز شرطة دمنهور مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.