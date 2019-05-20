video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 07:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة نصف نقل بزراعى البحيرة

الإثنين، 20 مايو 2019 07:09 م
إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة نصف نقل بزراعى البحيرة حادث تصادم - ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة
إضافة تعليق

أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث سيارة نصف نقل بمركز دمنهور بالبحيرة.

كان اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

  وبالفحص تبين وقوع اصطدام  سيارة نصف نقل بالجزيرة الوسطى لطريق  القاهرة - الاسكندرية الزراعى  بدائرة مركز شرطة دمنهور مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق. 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

محافظ البحيرة: توريد 173 ألف طن قمح لشون وصوامع المحافظة

محافظ البحيرة: توريد 163 الف طن قمح لشون وصوامع المحافظة

صور محافظ البحيرة يوجه بسرعة صيانة الأعمدة الكهربائية

محافظ البحيرة يوجه بسرعة تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى بكوم حمادة

صور.. نادى القضاة بالبحيرة يكرم مفتى الجمهورية ومحافظ البحيرة

محافظ البحيرة يقرر تشكيل لجنة لتوزيع المعونات الغذائية على محدودى الدخل والأرامل

حوادث البحيرة

دمنهور

انقلاب سيارة

مستشفى كفر الدوار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

الرجوع الى أعلى الصفحة