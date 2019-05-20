إصابة 11 شخصا فى تصادم سيارة ميكروباص مع نقل ثقيل بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب 11 شخصا، اليوم الاثنين، فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، وأخرى نقل "تريلا" بطريق مجاويش، وتحديدا بالقرب من محطة كهرباء الغردقة الغازية، وتم نقل المصابين للمستشفيات القريبة لموقع الحادث.

تلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما ميكروباص أجرة، والثانية نقل تريلا، بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة 11 شخصا بإصابات بالغة، تم نقل 8 من المصابين لمستشفيات خاصة، و3 لمستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج.