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إخلاء سبيل مدرسة حاولت سرقة صيدلية فى طوخ

الإثنين، 20 مايو 2019 04:36 م
إخلاء سبيل مدرسة حاولت سرقة صيدلية فى طوخ اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية - نيفين طه
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أخلت نيابة طوخ برئاسة أحمد الميهى سبيل "معلمة" بطوخ، نظرا لظروفها المادية لقيامها باقتحام صيدلية ومحاولة سرقتها بالإكراه للإنفاق على نجلتها المريضة.

 

وكان العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ تلقى بلاغا من الأهالى بقيام إحدى السيدات بالدخول لإحدى الصيدليات بشارع مصرف الحصة بمدينة طوخ وبحوزتها سلاح أبيض "سكين" وبنج موضعى وتهديد العاملة بالصيدلية.

 

وتم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن فانتقل العميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية والمقدم أحمد سامى رئيس مباحث المركر وتبين قيام المدعوة "م م" 39 سنة مدرسة رياض أطفال بإحدى المدارس الابتدائى بطوخ بالدخول لإحدى الصيدليات وبحوزتها سكين وبنج موضعى (بخاخة) وقيامها بتهديد عاملة الصيدلية المدعوة "د ب ا" 23 سنه عاملة وشروعها فى سرقة نقود من داخل الصيدلية، إلا أن الأخيرة قامت بالصراخ على أثر ذلك تجمع الأهالى وقاموا بالإمساك بالمتهمة.


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