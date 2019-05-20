إحالة الطعن على حكم وقف برنامج الزمالك اليوم لدائرة الموضوع

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن المقام من رئيس نادى الزمالك، المطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى والذى أيد القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث برنامج "الزمالك اليوم" والمذاع على قناة المحور الفضائية، وتغريم قناة المحور 50 ألف جنيه، لدائرة الموضوع ونظره بجلسة 1 يونيو المقبل .

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق، قضت برفض الدعوى المقامة من رئيس نادى الزمالك، التى تطالب بإلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث برنامج "الزمالك اليوم" والمذاع على قناة المحور الفضائية.

واختصم الطعن الذى حمل رقم 38408 لسنة 63 قضائية رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذى أصدر رئيسه مكرم محمد أحمد، قرارا بإيقاف برنامج الزمالك اليوم، على قناة المحور لمدة شهر.

كما قرر المجلس الأعلى للإعلام فى بيان رسمى، إلزام قناة المحور بدفع مبلغ مالى بقيمة 50 ألف جنيه، ونشر المجلس الأعلى للإعلام، بيانا رسميا بقرارات بناء على لجنتى ضبط أداء الإعلام الرياضى والشكاوى.

وجاء فى بيانه: "توقيع عقوبات على برنامج الزمالك اليوم، المعروض على قناة المحور وإلزام القناة بدفع مبلغ قيمته 50 ألف جنيه مصرى أو ما يعادله بالعملة الأجنبية نظير ما ارتكب من مخالفات بحلقة يوم الخميس 21 مارس".وأوضح البيان "ذلك بعد الخروج عن القيم والأخلاق والتحقير من شأن عدد من الشخصيات العامة والرموز الرياضية واستخدام ألفاظ وعبارات مسيئة لها ومخالفة ميثاق الشرف المهنى".