video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 02:35 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أول فيلم وثائقى لطلاب إعلام القاهرة حول المشردين من الأطفال وكبار السن

الإثنين، 20 مايو 2019 01:20 م
أول فيلم وثائقى لطلاب إعلام القاهرة حول المشردين من الأطفال وكبار السن أول فيلم وثائقي لطلاب اعلام القاهرة حول المشردين
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق
فى إطار خطة التسويق المجتمعى لبرنامج  حماية الأطفال بلا مأوى والمؤسسات الأكاديمية، نفذ 16 طالبًا وطالبة من كلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون مشروع تخرجهم عن المشردين بلاماوى، حيث قاموا بعمل أول  فيلم وثائقى عن جهود الوزارة فى حماية ورعاية الكبار بلامأوى الذى يحمل اسم "انسان"، حيث تجولوا مع فريق عمل الوحدة المتنقلة التابعة للبرنامج لمعرفة دورها فى الشارع وكيفية تقديم الخدمة للأطفال بلا مأوى والمشردين من كبار السن واليات الإقناع وكيفية نقلهم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
 
نفذت المشروعات تحت اشرف الدكتورة هبه السمرى، عميد كلية الإعلام والدكتورة هويدا مصطفي رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون والمشرف العام على التدريب الدكتورة مني مجدى والمشروف على مشروعات تخرج الفيديو الدكتور خالد جمال والدكتورة نشوى جمال والمشرف المباشر الدكتورة دينا منصور.
 
وشاركت الوزارة فى احتفالية مشروعات التخرج التى نظمتها كلية الإعلام  جامعة القاهرة، التى احتوت على 6 مشروعات  تخرج لطلاب الإعلام من بينهم أطفال بلا مأوى.
 
وأكد حازم الملاح، ممثل وزارة التضامن الاجتماعى خلال الاحتفالية، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية وكليات الإعلام من خلال مساعدتهم لتنفيذ مشروعات تخرج عن المشروعات القومية التى تنفذها الحكومة.

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

فيلم وثائقى عن أوضاع السجون المصرية خلال اجتماعات "أفريقية حقوق الانسان"

تعرف على طرق التواصل مع فريق أطفال بلا مأوى لإنقاذ المشردين من الشوارع

رئيس جامعة طنطا: تمويل مبادرة "أطفال بلا مأوى" بـ500 ألف جنيه لإنقاذهم

التضامن تتعامل مع 9043 مشرداً وطفل بلا مأوى

فيلم وثائقي

طلاب اعلام القاهرة

المشردين

الأطفال

وكبار السن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

الرجوع الى أعلى الصفحة