أول فيلم وثائقى لطلاب إعلام القاهرة حول المشردين من الأطفال وكبار السن

كتب مدحت وهبة

فى إطار خطة التسويق المجتمعى لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى والمؤسسات الأكاديمية، نفذ 16 طالبًا وطالبة من كلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون مشروع تخرجهم عن المشردين بلاماوى، حيث قاموا بعمل أول فيلم وثائقى عن جهود الوزارة فى حماية ورعاية الكبار بلامأوى الذى يحمل اسم "انسان"، حيث تجولوا مع فريق عمل الوحدة المتنقلة التابعة للبرنامج لمعرفة دورها فى الشارع وكيفية تقديم الخدمة للأطفال بلا مأوى والمشردين من كبار السن واليات الإقناع وكيفية نقلهم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

نفذت المشروعات تحت اشرف الدكتورة هبه السمرى، عميد كلية الإعلام والدكتورة هويدا مصطفي رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون والمشرف العام على التدريب الدكتورة مني مجدى والمشروف على مشروعات تخرج الفيديو الدكتور خالد جمال والدكتورة نشوى جمال والمشرف المباشر الدكتورة دينا منصور.

وشاركت الوزارة فى احتفالية مشروعات التخرج التى نظمتها كلية الإعلام جامعة القاهرة، التى احتوت على 6 مشروعات تخرج لطلاب الإعلام من بينهم أطفال بلا مأوى.

وأكد حازم الملاح، ممثل وزارة التضامن الاجتماعى خلال الاحتفالية، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية وكليات الإعلام من خلال مساعدتهم لتنفيذ مشروعات تخرج عن المشروعات القومية التى تنفذها الحكومة.