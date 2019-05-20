video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 11:42 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أهالى العبور يشيدون بسرعة بحث شكاواهم من الروائح الكريهة والأدخنة

الإثنين، 20 مايو 2019 10:16 م
أهالى العبور يشيدون بسرعة بحث شكاواهم من الروائح الكريهة والأدخنة مخلفات مدينة العبور
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق

أشاد أهالي مدينة العبور بسرعة التعامل مع الشكاوى التي تقدموا بها بخصوص معاناتهم من الروائح الكريهة والأدخنة السوداء التي تصدر من بعض الموقع في المنطقة.

وتوجه الأهالي بالشكر للجنة التي قامت بزيارة الموقع لمتابعة الموقف، وإعداد تقارير عن أسباب هذه الروائح الكريهة وكيفية منعها استجابة لشكاوى المواطنين.

ورافق اللجنة في جولتها بالمنطقة عدد من أعضاء رابطة محامين مدينة العبور، ورجال الأعمال ممثلين عن أهالى المدينة وقد قاموا بإرشاد اللجنة للموقعين محل الشكوى، وكان الموقع الأول الخاص بالمدفن المحكوم الموجود بصحراء مدينة العبور والموقع الثانى خلف الحى الثامن، وهو موقع تخلص عشوائى داخل نطاق مدينة العبور .

وكان قد تم تشكيل لجنة عاجلة لبحث شكاوى المواطنين بخصوص انبعاث روائح كريهة وأدخنة، من أحد المنشآت القريبة من المنطقة السكنية بمدينة العبور، وتم اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تلك الروائح والأدخنة بالتنسيق مع الجهات المعنية، متضمنة هيئة  نظافة وتجميل القاهرة هى الجهة المنوط بها إدارة وتشغيل موقع المدفن المحكوم بصحراء مدينة العبور.

WhatsApp Image 2019-05-20 at 4.18.08 PM
 

WhatsApp Image 2019-05-20 at 4.18.10 PM
 

WhatsApp Image 2019-05-20 at 4.18.18 PM
 

WhatsApp Image 2019-05-20 at 4.18.22 PM
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

النائب تادرس قلدس يطالب بتشديد العقوبة علي إعادة تدوير المخلفات الطبية

تفاصيل لقاء الحكومة لتدشين منظومة لتدوير المخلفات

اجتماع حكومى لمناقشة الملامح النهائية لمنظومة تدوير المخلفات

قارئ يستغيث بالمسئولين من وجود مخلفات صرف صحى بشارع عز الدين عمر بالهرم

استجابة لشكاوى المواطنين.. نقل مصنع للمخلفات خارج الكتلة السكنية بمدينة مايو

صور.. محافظ الجيزة: رفع 210 طن مخلفات وقمامة فى حملة استمرت 5 ساعات

الحكومة تتلقى 435 ألف شكوى بمنظومة الشكاوى من يوليو 2018 وحتى نهاية إبريل 2019.. والانتهاء من فحص 351 ألف بزيادة 50% عن العام الماضى.. وإزالة أكثر من 4 ملايين طن قمامة ومخلفات..ومدبولى يوجه بالتعامل بحسم

العبور

مخلفات

هيئة النظافة

مخلفات صلبة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
الجزيرة تفصل صحفيين بسبب تقرير يكشف زيف رواية اليهود عن " الهولوكست"

الجزيرة تفصل صحفيين بسبب تقرير يكشف زيف رواية اليهود عن " الهولوكست"

خطأ الدقائق الـ3 فى نهاية Game of Thrones.. كيف فهم jon snow وtyrion lannister وArya Stark خطاب Daenerys Targaryen لجنود Dothraki؟.. كاتبا السيناريو أبرزا ذكاء التنين ونسيا جهل الشخصيات باللغة.. صور

خطأ الدقائق الـ3 فى نهاية Game of Thrones.. كيف فهم jon snow وtyrion lannister وArya Stark خطاب Daenerys Targaryen لجنود Dothraki؟.. كاتبا السيناريو أبرزا ذكاء التنين ونسيا جهل الشخصيات باللغة.. صور

النصف الآخر 15.. كيت مدلتون زميلة الدراسة التى تزوجت ملك بريطانيا القادم.. الحب من أول نظرة لم يكن حاضرا بعلاقة كاثرين وويليام.. انفصلا 7 أشهر بسبب انتظار الارتباط الرسمى.. والصحافة تظل تطاردها بشائعات الخيانة

النصف الآخر 15.. كيت مدلتون زميلة الدراسة التى تزوجت ملك بريطانيا القادم.. الحب من أول نظرة لم يكن حاضرا بعلاقة كاثرين وويليام.. انفصلا 7 أشهر بسبب انتظار الارتباط الرسمى.. والصحافة تظل تطاردها بشائعات الخيانة

شاهد.. منفذ تذاكر بطولة الأمم الأفريقية 2019 بالإسكندرية

شاهد.. منفذ تذاكر بطولة الأمم الأفريقية 2019 بالإسكندرية

مانشستر يونايتد ينافس برشلونة على التعاقد مع جريزمان

مانشستر يونايتد ينافس برشلونة على التعاقد مع جريزمان

الرجوع الى أعلى الصفحة