ألمانيا أنفقت أكثر من 23 مليار يورو لدمج اللاجئين خلال العام الماضى

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أنفقت الحكومة الألمانية خلال السنة الماضية أكثر من 23 مليار يورو لتسهيل عملية اندماج ما يفوق مليون لاجئ داخل البلاد، إلى جانب مصاريف تخص محاربة أسباب الهجرة.

وذكرت وزارة المالية الألمانية - في وثيقة حكومية أوردتها قناة "الحرة" الإخبارية اليوم الاثنين - أن هذا الرقم القياسي للإنفاق يمثّل زيادة بنسبة 11% عن السنة التي تسبقها، والتي شهدت إنفاق 20.8 مليار يورو.

وأوضحت الوثيقة أن سبب زيادة هذه المصاريف يرجع إلى تكثيف ألمانيا للإجراءات الهادفة إلى إبقاء المهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي، وتحسين ظروف معيشتهم في البلدان التي قدموا منها.

وأضافت أن 16 ولاية ألمانية استلمت 7.5 مليار يورو من الحكومة لتسهيل عملية إيواء واندماج مهاجرين قادمين من سوريا والعراق وأفغانستان، فيما خصصت الحكومة 7.9 مليار يورو لمحاربة "الأسباب الجذرية" للهجرة.

ومن المرتقب أن يناقش مجلس الوزراء الألماني التقرير الحكومي السنوي حول اللاجئين والاندماج، يوم الأربعاء المقبل.