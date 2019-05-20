أسطول المحيط الهادئ الروسى يحصل على 3 حاملات لصواريخ كاليبر

موسكو (أ ش أ)

أعلن قائد أسطول المحيط الهادئ الروسى، الأميرال سيرجى أفاكيانتس، أن الأسطول سيحصل هذا العام على سفينتين حربيتين، بالإضافة إلى غواصة من المشروع 636، مجهزة بالصواريخ المجنحة "كاليبر".

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن قائد أسطول المحيط الهادئ قوله : "نتوقع أيضًا أن نستلم هذا العام أول سفينتين حربيتين مزودتين بأحدث صواريخ كروز "كاليبر".. من أجل تلبية احتياجات الأسطول، يتم بناء ست غواصات كبيرة تعمل بالديزل من مشروع 636، والتى، بالإضافة إلى أسلحة الطوربيد، ستحصل على إمكانية ضرب أهداف بحرية وبرية بصواريخ كروز من سلسلة "كاليبر-بى ل"، ونتوقع أن نحصل على أول غواصة فى هذا العام".

وأشار إلى أن الطراد الحديث من المشرع الجديد "جريمياشى" سيدخل خدمة الأسطول أيضا، مضيفا : "السفينة لا تحمل فقط الصواريخ المجنحة "كاليبر"، ولكنها مسلحة مثل الطرادات من مشروع 20380، بمنظومة الدفاع الجوى الحديثة "ريدوت"، وفيها أسلحة مضادة للغواصات خطيرة".

وأوضح قائد أسطول المحيط الهادئ الروسى أن السفينة ستسلح بـ 16 صاروخًا مضادًا للسفن من طراز "أوران".