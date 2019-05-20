أريد حلا.. زوج يطلب إثبات نشوز زوجته لاعتيادها ارتداء ملابس سوداء: "نكدية"

كتبت أسماء شلبى

أشتكى الزوج على.أ.ك، من تصرفات زوجته التى تدفعه للجنون، وطالب أمام محكمة الأسرة بأكتوبر إثبات نشوزها وخروجها عن طاعته، وبرر ذلك بسبب اعتيادها ارتداء الملابس السوداء وحرمانه من حقوقه الشرعية، ليؤكد :" زوجتى تعانى من حالة نفسية تلازمها بشكل دائم، لاكتشف بعد الزواج أنها تعشق النكد وكثيرة البكاء وتفتعل شجار لاتفه سبب".

وتابع الزوج أثناء جلسات تسوية القضية:" 10 أشهر كانت كفيلة بأن أترك لها المنزل وأصبح من أرباب الجلوس على المقاهى رغم أننى لم ادخلها قبل الزواج، رايت معه ما لا يتحمله بشر من إساءة وحالات جنونية تنتابها، تترك المنزل فى الرابعة فجرا وتصر على استدعائى سيارة لنقل منقولاتها، ثم تعود فى اليوم التالى ".

واستطرد الزوج حديثه: "دمرت حياتى وجعلتنى على الحديدة بعد أن أنفقت ما يزيد عن 50 ألف فى 10 أشهر ثمنا لنقل المنقولات، وأحمد الله أن حياتنا الزوجية انتهت دون إنجاب أطفال حتى لا يذقوا ما رايته ".

ويتابع الزوج: "حررت ضدى ما يزيد عن 24 بلاغا وأقامت دعوى طلاق للضرر وزورت العنوان بالتحايل على القانون، سلبتنى شقة الزوجية ووضعت أمام منزلى بلطجية منعونى من أخذ متعلقاتى الشخصية ".

وأوضح الزوج قائلا: "رغم أنها على ذمتى فوجئت بإعلانها ارتباطها على الفيسبوك، وبدأت تلاحقنى باتهامات كيدية ومخلة لتنال من سمعتى، أثرت على عملى وحياتى وحالتى النفسية بالسلب، رغم أننى كنت أمتثل لأوامرها لحرمانها لى من التواصل مع أصدقائى بسبب غيرتها".