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أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة لـ"تنظيم الحمدين": السعودية خط أحمر

الإثنين، 20 مايو 2019 03:21 م
أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة لـ"تنظيم الحمدين": السعودية خط أحمر تميم بن حمد
كتب أحمد عرفة
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وجه الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، رسالة إلى تنظيم الحمدين مطالبا إياهم بالتوقف عن التحريض ضد السعودية، قائلا "السعودية خط أحمر".

 

وأضاف أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": الله لا خير في مسلم يعادي السعوديه قبلة المسلمين!، حافظت على الحرمين الشريفين وسهلت الحج والعمرة ودعمت الإسلام والمسلمين في اصقاع الأرض بمئات المليارات وبالمواقف السياسية!

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وتابع الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى: "نقول لتنظيم الحمدين الإرهابي والحوثي وإيران وكل العالم السعودية خط أحمر".

 

 


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