"أبطال على أرض الفيروز".. محمد غازى قصة شجاعة مجند

كتب أحمد حسنى

دماء طاهرة تأبى أرض الأديان أن تخفيها عن أعين الأبطال، وأنفس ما زالت تحيى عند ربها ترى الجنة بنعيماً لم تراه أعين بشراً.

"أبطال من ذهب" عبارة فصلت من رحم بطولات أبناء القوات المسلحة المصرية، أبطال ضحوا بحياتهم فى سبيل الله وحماية وطنهم، فلم يبخلوا بقرة دم لحماية تراب الوطن فالشرف كل الشرف لدماء روت أرض الأديان حماية من تدنيس أهل النار.







"أبطال على أرض الفيروز" سلسلة حلقات يقدمها " اليوم السابع" خلال شهر رمضان المبارك، تبرز تضحيات وبطولات أبطال القوات المسلحة على أرض سيناء العزيزة، وتبرز الحلقات قصص استشهاد رجال الجيش المصرى فداء للوطن وحمايته من تدنيس وخراب، فكانت دمائهم حاجزا لحماية المصريين جميعاً.



الشهيد محمد غازى الشهيد محمد غازى

وفى الحلقة الخامسة عشر نستعرض قصة البطل "محمد غازى"

الشهيد مجند المهندس محمد الشحات نصر غازى، أحد أبناء محافظة كفرالشيخ، والذى طالته يد الإرهاب الغادر الخسيس، واستشهد، بسيناء فى 27 يناير 2019.

التحق البطل بسلاح المهندسين بالقوات المسلحة المصرية، لتأدية الخدمة العسكرية، عرف بشجاعته وحبه لوطنه وعشفه لمصر لأبعد الحدود.

"البطل محمد غازى" عاش فى أسرة متوسطة، حيث يعمل والده بمديرية الإسكان بكفرالشيخ، ووالدته مُعلمة بمدرسة قراجة للتعليم الأساسى، وله شقيقيان، أحدهما بكلية التربية الرياضية، والآخر بالثانوى العام.

عرف البطل بشجاعته المتناهية وحبه فى خدمة وطنه بكافة الاتجاهات، حتى لقى ربه فى27 يناير الماضى شهيدا حيا مع الأنبياء والرسل.