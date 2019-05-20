أبرز ما حدث فى 15 رمضان.. مولد الحسن بن على بن أبى طالب

كتب لؤى على

شهر رمضان شهر الخير والبركات، نتناول طوال هذا الشهر الفضيل أبرز الأحداث التاريخية والإسلامية التى وقعت فى كل يوم من أيامه.

1- انتصار الدولة العثمانية على روسيا

في15 من رمضان 1224 هـ الموافق 24 من أكتوبر 1809م: انتصرت الدولة العثمانية على روسيا في معركة "تاتاريجه"، ومقتل من الروس 10 آلاف جندي. مولد الحسين بن علي بن أبي طالب في 15 رمضان 3هـ الموافق 1 مارس 625م وُلد الحسن.

2- مولد الحسن بن علي بن أبي طالب

في 15 رمضان 3هـ الموافق 1 مارس 625م وُلد الحسن بن علي بن أبي طالب.

3-ولاية محمد بن أبي بكر الصديق على مصر

في الخامس عشر من شهر رمضان عام 37هـ الموافق 23 فبراير 658م تولى محمد بن أبي بكر الولاية على مصر.

4-وفاة عبيد الله بن عمر بن الخطاب

في 15 رمضان 37هـ الموافق 23 فبراير 658م توفي عبيدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

5-عبور عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس

في 15 رمضان 138هـ الموافق 20 فبراير 756 م عبر عبد الرحمن الداخل المعروف بـ (صقر قريش) البحر إلى الأندلس ليؤسس دولة إسلامية قوية وهي الدولة الأموية في الأندلس.