8 إجراءات لوزارة التنمية المحلية لضبط المحاجر.. أبرزها تفعيل الشباك الواحد

كتب على عبد الرحمن

بدأت وزارة التنمية المحلية، فى إجراءات تقنين وتسهيل استصدار تراخيص المحاجر، وزيادة الرقابة عليها، لضمان حصول الدولة على مستحقاتها وتسهيل الاستثمار بها.

"اليوم السابع" يقدم فى النقاط التالية أبرز إجراءات وزارة التنمية المحلية، تحت إشراف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية كما يلى:

1. تبسيط الإجراءات اللازمة لاستصدار التراخيص الخاصة بالمستثمرين فى قطاع المحاجر.

2. تفعيل منظومة الشباك الواحد فى كل محافظة ممثلاً بعضو مفوض عن الجهات المعنية بالتراخيص.

3. تعديل أسعار المواد المحجرية بما يتناسب مع الأسعار الحالية لزيادة موارد الدولة.

4. إعداد نموذج عقد موحد على مستوى المحافظات يتفق مع قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية.

5. إعداد حملات على المحاجر لحصر غير المرخص منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

6. زيادة أوقات التفتيش على كافة الطرق للتأكد من أن السيارات التى تحمل المواد المحجرية من محاجر مرخصة.

7. التنسيق مع كافة الجهات المعنية لحظر تصدير الخامات المحجرية على صورتها الأولى.

8. إقامة 4 مصانع لكربونات الكالسيوم فى محافظة المنيا برأسمال 875 مليون جنيه للقضاء على ظاهرة إنتاج طوب البناء الأبيض.