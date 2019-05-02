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465 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية خلال شهر إبريل

الخميس، 02 مايو 2019 04:00 ص
465 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية خلال شهر إبريل البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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سجل الأجانب "غير العرب" صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 465.8 مليون جنيه، خلال تعاملات شهر إبريل الماضى، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 30.9 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الشهرى للبورصة المصرية.
 
   
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 64% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 28.5%، والعرب على 7.5% خلال شهر إبريل الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 
أما تعاملات الأجانب غير العرب فسجلت صافى بيع قدره 1.7 مليار جنيه منذ بداية العام، كما سجل العرب صافى شراء قدره 110.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 
واستحوذت تعاملات المصريين على نسبة 68% من قيم التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب نسبة 22.4% وسجل العرب 9.6%.
 

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