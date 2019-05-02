video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 02 مايو 2019 08:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وفد مصر لـ"أفريقية حقوق الانسان": النظام القضائى المصرى لا يتسامح مع مزاعم الاختفاء القسرى

الخميس، 02 مايو 2019 07:00 م
وفد مصر لـ"أفريقية حقوق الانسان": النظام القضائى المصرى لا يتسامح مع مزاعم الاختفاء القسرى
شرم الشيخ : محمد السيد – تصوير ماهر اسكندر
إضافة تعليق

قال المستشار إيهاب عبد العاطى، المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة،أحد أعضاء وفد مصر باجتماعات الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الانسان و الشعوب إن الدولة المصرية اتخذت العديد من التدابير اللازمة لحماية العمال في ممارسة حقوقهم النقابية و حرية العمل النقابى وحظر حل المنظمات النقابية بغير حكم .

 

فيما أكد المستشار هانى جورجى، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب للنائب العام، خلال اجتماعات الدورة الـ 64 للجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب والمنعقدة بشرم الشيخ ،أن النيابة العامة على استعداد تام لفحص أي مزاعم لوجود اختفاء قسرى .

 

وأضاف المستشار هانى جورجى : " نحن نبادر ذاتيا للتحقيق في هذه المزاعم حتى دون تلقى بلاغات ، وفقا للدستور المصرى لايجوز تعرض أي شخص للاختفاء القسرى فضلا على ان نصوص قانون العقوبات تجرم كل اشكال الاختفاء القسرى .

 

وأشار المستشار هانى جورجى الى أن النظام القضائى في مصر عميق و متجذر في الحضارة المصرية و لا يقبل و لا يمكن ان يتسامح مع اى مزاعم اختفاء قسرى ،متابعا :" نؤكد عدم صحة اغلب مزاعم الاختفاء القسرى ،و معظم تلك البلاغات نتيجة الالتحاق بالجماعية الإرهابية و بعض حالات الهجرة غير الشرعية ".

 

يذكر أن فاعليات الدورة 64 تعقد بشرم الشيخ بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و35 من والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.

اجتماعات اللجنة الأفريقية المعنقدة بشرم الشيخ (1)
 

 

اجتماعات اللجنة الأفريقية المعنقدة بشرم الشيخ (2)
 

 

اجتماعات اللجنة الأفريقية المعنقدة بشرم الشيخ (3)
 

 

اجتماعات اللجنة الأفريقية المعنقدة بشرم الشيخ (4)
 

 

اجتماعات اللجنة الأفريقية المعنقدة بشرم الشيخ (5)
 

 

اجتماعات اللجنة الأفريقية المعنقدة بشرم الشيخ (6)
 

 

اجتماعات اللجنة الأفريقية المعنقدة بشرم الشيخ (7)
 

 

اجتماعات اللجنة الأفريقية المعنقدة بشرم الشيخ (8)
اجتماعات اللجنة الأفريقية المعنقدة بشرم الشيخ (9)
 

 

اجتماعات اللجنة الأفريقية المعنقدة بشرم الشيخ (10)
 

 

اجتماعات اللجنة الأفريقية المعنقدة بشرم الشيخ (11)
 

 

اجتماعات اللجنة الأفريقية المعنقدة بشرم الشيخ (12)
 

 

اجتماعات اللجنة الأفريقية المعنقدة بشرم الشيخ (13)
 

 

اجتماعات اللجنة الأفريقية المعنقدة بشرم الشيخ (14)
 

 

اجتماعات اللجنة الأفريقية المعنقدة بشرم الشيخ (15)
 

 

اجتماعات اللجنة الأفريقية المعنقدة بشرم الشيخ (16)
 

 

اجتماعات اللجنة الأفريقية المعنقدة بشرم الشيخ (17)
 

 

اجتماعات اللجنة الأفريقية المعنقدة بشرم الشيخ (18)
 

 

اجتماعات اللجنة الأفريقية المعنقدة بشرم الشيخ (19)
 

 

اجتماعات اللجنة الأفريقية المعنقدة بشرم الشيخ (20)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وفد مصر لـ"أفريقية حقوق الانسان": لا توجد شعوب أصلية و غير أصلية فى الدولة المصرية

وفد مصر لـ"أفريقية حقوق الانسان": أعداد اللاجئين المسجلين فى الدولة المصرية 247800 ألف

عمر مروان: "الداخلية" عقدت دورات تدريبية للضباط فى مجال التعامل مع المسجونين

اللجنة الافريقية لحقوق الانسان

اخبار مصر

النيابة العامة

شرم الشيخ

حقوق الانسان

وزارة الخارجية




لا تفوتك
الحكومة تنفى 13 شائعة فى أسبوع.. تعرف عليها

الحكومة تنفى 13 شائعة فى أسبوع.. تعرف عليها

"التموين" تعلن توفير 400 طن لحوم أضاحى لصالح وزارة الأوقاف

"التموين" تعلن توفير 400 طن لحوم أضاحى لصالح وزارة الأوقاف

بشرة خير.. كندا ترفع مؤشر السفر إلى مصر وتخرجها من "دائرة الخطر".. حذف منطقتين من قائمة المحظورات على الكنديين.. وسفير مصر: القرارات ترجمة لحالة الاستقرار التى تعيشها الدولة المصرية

بشرة خير.. كندا ترفع مؤشر السفر إلى مصر وتخرجها من "دائرة الخطر".. حذف منطقتين من قائمة المحظورات على الكنديين.. وسفير مصر: القرارات ترجمة لحالة الاستقرار التى تعيشها الدولة المصرية

أسعار تذاكر بطولة الأمم الأفريقية فى عيون النواب.. عضو بلجنة الخطة: فى المتناول وبندفع أكتر بالسينما.. حسين عشماوى: دفعنا أكتر من 500 دولار فى مباريات كأس العالم.. واجتماع مرتقب للوزير بالمجلس للاستماع لرؤيته

أسعار تذاكر بطولة الأمم الأفريقية فى عيون النواب.. عضو بلجنة الخطة: فى المتناول وبندفع أكتر بالسينما.. حسين عشماوى: دفعنا أكتر من 500 دولار فى مباريات كأس العالم.. واجتماع مرتقب للوزير بالمجلس للاستماع لرؤيته

التعليم تنشر فيديو يوضح كيفية الوصول للإجابة الصحيحة فى امتحان أولى ثانوى

التعليم تنشر فيديو يوضح كيفية الوصول للإجابة الصحيحة فى امتحان أولى ثانوى

صور.. المكسيكيون يحتفلون بـ"يوم الحمار الوطنى"

صور.. المكسيكيون يحتفلون بـ"يوم الحمار الوطنى"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة