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وفد مصر لـ"أفريقية حقوق الانسان": أعداد اللاجئين المسجلين فى الدولة المصرية 247800 ألف

الخميس، 02 مايو 2019 06:36 م
وفد مصر لـ"أفريقية حقوق الانسان": أعداد اللاجئين المسجلين فى الدولة المصرية 247800 ألف اجتماعات الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب
شرم الشيخ: محمد السيد _ تصوير ماهر اسكندر
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أكد وفد مصر باجتماعات الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب، أن مصر ملتزمة بتطبيق الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها والخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين .

 

وأضاف وفد مصر  خلال اجتماعات اللجنة الأفريقية المعنقدة بشرم الشيخ ،أن هناك مساواة بين المصريين و الأجانب فيما يتعلق بحقوق المهاجرين المعربين وفقا للقانون ،مشيرا الى أن مصر صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين و الاتفاقية الأفريقية للائجئين و أنه يتم تحديد وضعية اللجوء بموجب مذكرة للتفاهم موقعة بين مصر و المفوضين .

 

وشدد وفد مصر ،على أن اللاجئين يتمتعون بحرية التمتع داخل مصر و الخدمات العامة و الدعم الذى تقدمة الحكومة لمواطنيها ،مؤكدا أن أعداد كبيرة من أطفال اللاجئين مستفيدين من الخدمات الاجتماعية .

 

وذكر وفد مصر ،أن أعداد اللاجئين المسجلين فى مصر 247800 ألف من اللاجئين من بينهم أكثر من 54 % من سوريا و المتبقى من جنسيات مختلفة و أن اللاجيئن يعيشون فى المناطق الحضارية .

 

يذكر أن فاعليات الدورة 64 تعقد بشرم الشيخ بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و35 من والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.

اجتماعات اللجنة الأفريقية المعنقدة بشرم الشيخ (1)
 

 

اجتماعات اللجنة الأفريقية المعنقدة بشرم الشيخ (2)
 

 

اجتماعات اللجنة الأفريقية المعنقدة بشرم الشيخ (3)
 

 

اجتماعات اللجنة الأفريقية المعنقدة بشرم الشيخ (4)
 

 

اجتماعات اللجنة الأفريقية المعنقدة بشرم الشيخ (5)
 

 

اجتماعات اللجنة الأفريقية المعنقدة بشرم الشيخ (6)
 

 

اجتماعات اللجنة الأفريقية المعنقدة بشرم الشيخ (7)
 

 

اجتماعات اللجنة الأفريقية المعنقدة بشرم الشيخ (8)
اجتماعات اللجنة الأفريقية المعنقدة بشرم الشيخ (9)
 

 

اجتماعات اللجنة الأفريقية المعنقدة بشرم الشيخ (10)
 

 

اجتماعات اللجنة الأفريقية المعنقدة بشرم الشيخ (11)
 

 

اجتماعات اللجنة الأفريقية المعنقدة بشرم الشيخ (12)
 

 

اجتماعات اللجنة الأفريقية المعنقدة بشرم الشيخ (13)
 

 

اجتماعات اللجنة الأفريقية المعنقدة بشرم الشيخ (14)
 

 

اجتماعات اللجنة الأفريقية المعنقدة بشرم الشيخ (15)
 

 

اجتماعات اللجنة الأفريقية المعنقدة بشرم الشيخ (16)
 

 

اجتماعات اللجنة الأفريقية المعنقدة بشرم الشيخ (17)
 

 

اجتماعات اللجنة الأفريقية المعنقدة بشرم الشيخ (18)
 

 

اجتماعات اللجنة الأفريقية المعنقدة بشرم الشيخ (19)
 

 

اجتماعات اللجنة الأفريقية المعنقدة بشرم الشيخ (20)
 

 


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