وفد مصر لـ"أفريقية حقوق الإنسان": علاج 116 ألف مريض بالإدمان بالمجان خلال عام 2018

شرم الشيخ: محمد السيد _ تصوير ماهر اسكندر

قالت الدكتورة سمية الألفي، مسئول الرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن،وأحد أعضاء وفد مصر باجتماعات الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الانسان و الشعوب ،أن صندوق مكافحة وعلاج الادمان و التعاطى يقوم بالكثير من حملات التوعية .

وأضاف الدكتورة سمية الألفي، مسئول الرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن خلال اجتماعات اللجنة الأفريقية المعنقدة بشرم الشيخ ،ان الصندوق يقوم بالكشف على سائقى الحافلات لطلاب المدارس و توفير فرص العلاج للمتعاطين على الخط الساخن مع السرية .

واشارت الى أنه تم علاج 116 ألف مريض بالادمان بالمجان خلال عام 2018،موضحة أنه فيما يتعلق بقانون الطفل فإن المسئولية الجنائية لا تقع على الطفل قبل 12 عام ،موضحة أنه وفقا للمادة 83 من الدستور فإن الدولة المصرية تلتزم بضمان حقوق المسنين و تمكنهم فى المشاركة فى الحياة .

ونوهت الى أن الدولة المصرية تراعى احتياجات المسنين فى المرافق العامة و أن البرلمان يدرس حاليا مشروع قانون لحناية حقوق المسنين .

يذكر أن فعاليات الدورة 64 تعقد بشرم الشيخ بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و35 من والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.











































































