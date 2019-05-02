وفاة صبى مهاجر من جواتيمالا فى مستشفى أمريكى بتكساس

رويترز

قال مسؤولون إن مهاجرا من جواتيمالا يبلغ من العمر 16 عاما ولا يرافقه أحد توفى فى مستشفى بتكساس بينما كان رهن الاحتجاز لدى الحكومة الأمريكية.

وذكرت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية فى بيان إن الصبى توفى بعد أن ظل "عدة أيام فى الرعاية المركزة" فى أحد المستشفيات الأمريكية دون الإفصاح عن اسم المستشفى أو مكانه.

وجاءت وفاة الصبي بعد وفاة طفلين آخرين من مهاجري جواتيمالا فى ديسمبر ووسط تحذيرات من المسؤولين الأمريكيين باحتمال وقوع المزيد من المآسى بالنظر إلى ارتفاع أعداد المهاجرين الذين يعبرون الحدود والأمراض الخطيرة التى يتعرضون لها.

وأفاد البيان أن الصبى الذي لم يتم الكشف عنه كان قد نقل في 20 أبريل من مركز احتجاز تابع لسلطات الجمارك والهجرة إلى مركز إيواء يديره مكتب إعادة توطين اللاجئين والذي يضم أطفالا من المهاجرين.

وقال البيان "لدى وصول الصبى إلى مركز الإيواء لم تظهر عليه أي مشكلات صحية".

ولكن البيان قال إنه في صباح اليوم التالي "بدا الصبي مريضا بشكل ملحوظ بما في ذلك ارتفاع درجة حرارته ورعشة وصداع" وتم نقله إلى قسم الطوارئ بأحد المستشفيات حيث عولج وعاد إلى مركز الإيواء في نفس اليوم. لكن حالة