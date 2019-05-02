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وزير المالية: يوجد إرادة سياسية لتطبيق التأمين الصحي الشامل

الخميس، 02 مايو 2019 01:42 م
وزير المالية: يوجد إرادة سياسية لتطبيق التأمين الصحي الشامل الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب عزوز الديب
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قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إنه يوجد إرادة سياسية لتطبيق التأمين الصحي الشامل في مصر، "وأصبحنا ندير ميزانيتنا بالأزرار وليس بالورق".
 
وتابع خلال كلمته بالمؤتمر الذي عقده المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم الخميس، بعنوان "حقوق الإنسان والصحة": "لا يوجد مشكلة أن نخطئ ونتعلم من أخطائنا، ونأمل في إصلاح منظومة الصحة، من خلال هيئة الاعتماد والجودة التابعة لرئيس الجمهورية وليس الوزير". 
 
واستطرد "معيط": "لن تنجح منظومة التأمين الصحي الشامل دون وجود التكنولوجيا والتأهيل المناسب للكوادر البشرية حتى إذا كانت المرتبات مجزية". 
 
وأكد معيط، أن المنظومة الإلكترونية هامة جدا خاصة بالنسبة لأصحاب المعاشات والرواتب، مشيرا إلى التنمية الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي هدفهم "مصر جديدة" ونقلها خطوة للأمام عام تلو الآخر.
 
 

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