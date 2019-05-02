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وزير العدل الأمريكى لن يحضر جلسة بمجلس النواب بشأن تقرير مولر‭

الخميس، 02 مايو 2019 02:55 ص
وزير العدل الأمريكى لن يحضر جلسة بمجلس النواب بشأن تقرير مولر‭ وزير العدل الأمريكى وليام بار
رويترز
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قال رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى جيرولد نادلر إن وزير العدل وليام بار لن يحضر الجلسة التى ستعقدها اللجنة اليوم الخميس بشأن تعامله مع تقرير المحقق الخاص روبرت مولر عن دور روسيا فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، فى تحد للكونجرس.

وقال نادلر للصحفيين فى مقر الكونجرس أمس الأربعاء بعد جلسة ساخنة لمجلس الشيوخ فى وقت سابق دافع فيها بار عن تعامله مع التقرير "أبلغنا بار للتو بأنه لن يحضر جلسة الغد".

وتعهد الأعضاء الديمقراطيون باللجنة بإصدار أمر استدعاء فى مسعى لإجبار بار على الإدلاء بشهادته. وقال الديمقراطى حكيم جيفريز عضو مجلس النواب "نعتزم استدعاءه إذا قرر عدم الحضور. يستطيع أن يركض لكنه لن يستطيع أن يختبئ".

وقال نادلر إنه يعتقد أن بار يخشى من الإدلاء بشهادته بالنظر إلى "مدى عدم الأمانة التى كان عليها".

وانتهت أمس أيضا المهلة التي حددتها اللجنة لوزارة العدل لتقديم نسخة غير منقحة من تقرير مولر بشأن التحقيق الذي أجراه في تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية.

 

 

 


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