وزير الرى يترأس الاجتماع الأول للجهات المعنية بتنظيم موسم الحج

عقد الدكتور محمد عبد العاطى ، وزير الموارد المائية والرى ، رئيس بعثة الحج للعام الحالى اجتماعاً مع ممثلى الجهات المعنية بتنظيم موسم الحج عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وممثلو وزارات "الداخلية والتضامن الاجتماعى والسياحة والصحة والسكان والأوقاف وشركة مصر للطيران"، لبحث سبل التنسيق بين كافة الجهات للتيسير على الحجاج وخروج موسم الحج بالشكل الأمثل.

وطالب عبد العاطى، بضرورة التنسيق بين الثلاث بعثات الخاصة بقرعة وزارة الداخلية وأيضا بعثة الجمعيات الأهلية والسياحة ، للوصول الى أفضل السبل التى تيسر على كافة الحجاج رحلة الحج وضرورة التنسيق الاعلامى المسبق ومعالجة كافة السلبيات السابقة وتلافيها.

واستعرض اللواء عمرو لطفى ،ممثل وزارة الداخلية كافة الخطط الموضوعة والمجهودات وأيضا التيسير على من فازوا بالقرعة بسداد المبالغ المطلوبة فى البنوك مباشرة او مكاتب البريد وأيضا التكامل الاليكترونى مع وزارة الصحة والتسكين إلكترونياً قبل وصول الحجاج

وأشار الدكتور حسام الخطيب ، ممثل وزارة الصحة ، الى إنهاء كافة الكشوفات الطبية على الحجاج وإعداد قاعدة بيانات بالحالة الصحية لكل حاج واحتياجاته الصحية، مشيرًا إلى أن البعثة الصحية تصطحب ما يقرب من 10 أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية بزيادة 25% وتوفير كُتيب يتضمن كافة الإرشادات الصحية وتوفير حاولى 40 عيادة صحية بكافة مقرات البعثة.

فيما أكد مجدى شلبى ، ممثل وزارة السياحة ، على وجود غرفة عمليات لمتابعة كافة المجريات وأية أحداث طارئة وأنه هناك تنسيق جيد مع بعثتم التضامن والداخلية.

أوضح المستشارأشرف حمدى ، ممثل وزارة التضامن الاجتماعى ، بأن بعثة الجمعيات تضم ما يقرب من 12400 حاج على أربعة مستويات وتم اتخاذ كافة الاحترازات للتيسير على الحجاج كما تم تدريب المشرفين المصاحبين للأفواج لتحقيق أقصى سُبل الراحة لهم

وأفاد ممثل وزارة الأوقاف ، باختيار 53 واعظ على أعلى مستوى لمصاحبة الحجاج و توفير الفتاوى والإجابة على كافة استفساراتهم، فيما أكد ممثل شركة مصر للطيران أن الشركة ووزارة الطيران تعملان على توفير كافة سُبل الراحة للحجاج وتخصيص الصالة الموسمية وتقليل فترات الانتظار

ووجه عبدالعاطى ، بضرورة قيام أئمة المساجد خلال الفترات القادمة لنشر الوعى بالسلوكيات السليمة للحجاج سواء خلال خطب الجمعة أو خلال شهر رمضان القادم وأيضا توحيد الفتوى لكافة أعضاء البعثة الدينية والتركيز الاعلامى على تجنب بعض السلوكيات الغير سليمة مثل اصطحاب الكميات الكبيرة من مياه زمزم لما له أضرار خلال الرحلة والتأكيد على أنه مُصرح فقط لكل حاج 5 لترات من المياه مع تغليفها بشكل مُحكم.

وطالب عبد العاطى ا، لبعثة الطبية بضرورة العمل على توفير كافة المعلومات عن الحاله الصحية لكل حاج لتوفير الرعاية الصحية المطلوبة ووجه بضرورة التيسير على الحجاج خلال رحلتى الذهاب والإياب وخصوصا فترات الانتظار.

وفى الختام وجه الدكتور محمد عبد العاطى ، الشكر لأعضاء اللجنة مع تمنياته لهم بالتوفيق لخروج موسم الحج بالشكل الأمثل ووجه بضرورة الاجتماعات التنسيقية بشكل مستمر خلال الفترة القادمة.