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وزير التموين يفتتح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان.. وفتح 925 منفذا للبيع بأسعار مخفضة

الخميس، 02 مايو 2019 08:58 م
وزير التموين يفتتح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان.. وفتح 925 منفذا للبيع بأسعار مخفضة وزير التموين بمعرض سوبر ماركت أهلا رمضان
القليوبية إبراهيم سالم
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افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية واللواء مجدي الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة وعربي عبد الحليم وكيل وزارة التموين بالقليوبية معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان " بمدينة شبرا الخيمة والمقام علي مساحة 800 مترا بميدان المؤسسة بمشاركة 30 شركة عارضة بهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك حيث بلغت نسبة التخفيضات من 20 إلي 30 %.
 
وتفقد الوزير والمحافظ، جميع أقسام المعرض للوقوف على نسبة التحفيضات لكافة المنتجات المعروضة والتاكد من صلاحيتها وجودتها.
 
من ناحيته قال المصيلحي في تصريحات صحفية، أن الوزارة بالتنسيق مع الغرف التجارية والمحافظات قاموا بإقامة 925 منفذ ومعرض وألف سيارة متنقلة بالمحافظات لتوفير السلع الاساسية المطلوبة للمواطنين بأسعار مخفضة.
 
 
واكد المحافظ، أن المعارض مقامة على مساحة 800 متر مربع وبمشاركه 120 شركة عارضة، مشيرا إلي أن الشركات تعرض السلع الغذائية الاساسية وياميش رمضان والدواجن واللحوم ومنتجات الالبان بأسعار اقل عن المعروض بالاسواق حيث تصل نسب التخفيضات الي 30% لبعض السلع.
 
 
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