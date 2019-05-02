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وزير التموين: الرئيس وجه بالحفاظ على المخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية

الخميس، 02 مايو 2019 10:25 م
وزير التموين: الرئيس وجه بالحفاظ على المخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية الدكتور على المصيلحى وزير التموين
القليوبية إبراهيم سالم
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أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وجه الحفاظ على المخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية ، وإتاحتها  بالأسواق، وزيادة منافذ  التوزيع على مستوى الجمهورية .

وقال "المصيلحي" خلال افتتاحه معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" ، مساء اليوم الخميس ، بشبرا الخيمة ، بحضور الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، وعربي عبد الحليم  ، وكيل وزارة التموين، ومحمد الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، مضيفا  أن  "سوبر ماركت أهلا رمضان " ، أصبح علامة مميزة بكافة المحافظات بالتنسيق بين الوزارة والغرف التجارية والسلاسل والصناع، والشركات العامة.

 

 


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