وزير التموين: الرئيس وجه بالحفاظ على المخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وجه الحفاظ على المخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية ، وإتاحتها بالأسواق، وزيادة منافذ التوزيع على مستوى الجمهورية .

وقال "المصيلحي" خلال افتتاحه معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" ، مساء اليوم الخميس ، بشبرا الخيمة ، بحضور الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، وعربي عبد الحليم ، وكيل وزارة التموين، ومحمد الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، مضيفا أن "سوبر ماركت أهلا رمضان " ، أصبح علامة مميزة بكافة المحافظات بالتنسيق بين الوزارة والغرف التجارية والسلاسل والصناع، والشركات العامة.