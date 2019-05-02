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بنسبة نجاح 55.3%

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة لطلاب البعثة المصرية بالسودان

الخميس، 02 مايو 2019 08:29 م
وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة لطلاب البعثة المصرية بالسودان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم الفنى، مساء اليوم، نتيجة امتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2018/2019، لطلاب البعثة المصرية بالسودان، والتى تنظمها وتشرف عليها الوزارة.

وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام والمشرف العام على الامتحان، إن نسبة النجاح بامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لطلاب البعثة المصرية بالسودان للعام الدراسى الحالى 2019 قد بلغت (55,3%) بالمقارنة عن العام الماضى التى بلغت 53.2%

وجاءت نتيجة الامتحان على النحو التالي:

- عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان الدور الأول (152) طالبا/ طالبة.

- عدد الطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحانات (0) طلاب.

- عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات (152) طالبا/ طالبة.

- عدد الطلاب الذين اجتازوا الامتحان بنجاح (84) طالبا/ طالبة.

- عدد طلاب الدور الثانى (57) طالبا/ طالبة.

- عدد الطلاب الراسبين (11) طالبا/ طالبة.

 

 

 


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