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وزيرة الصحة: مبادرة الرئيس لـ«قوائم الانتظار» أجرت 145 ألف و307 عملية جراحية

الخميس، 02 مايو 2019 01:12 م
وزيرة الصحة: مبادرة الرئيس لـ«قوائم الانتظار» أجرت 145 ألف و307 عملية جراحية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء من 145 ألف و307 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمنع تراكمات قوائم الانتظار في التدخلات الجراحية الحرجة بالتخصصات التسعة التي تشملها المبادرة، منذ انطلاقها فى شهر يوليو الماضى وحتى نهاية أبريل 2019.
 
وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمى للوزارة، إنه طبقًا لتوجيهات الوزيرة بالانتهاء من كافة العمليات المؤجلة قبل بداية شهر رمضان المبارك، فقد ارتفع متوسط إجراء العمليات اليومي لأكثر من 1000 عملية يوميًا، لمنع تراكم قوائم جديدة، خاصةً فى تخصصات "القلب المفتوح، والقساطر القلبية، والرمد".
 
وأوضح "مجاهد"، أن عدد العمليات التى تم إجراؤها من ضمنها 71 ألف و466 عملية قسطرة قلب، و13 ألف و18 جراحة قلب مفتوح، و39 ألف و881 جراحة رمد، و5464 جراحة مخ وأعصاب، و6788 جراحة عظام، و7422 جراحة أورام، فيما تم الانتهاء من 957 زراعة قوقعة، و139 زراعة كلى، و172 زراعة كبد، مشيراً إلى أنه تم تحويل 2199 حالة لتلقى العلاج الدوائى بدلاً من التدخل الجراحى، بعد مناظرتهم طبياً والتأكد من عدم حاجتهم لأى تدخلات جراحية مؤكداً أنه يتم متابعتهم باستمرار واتخاذ اللازم فوراً حيال حدوث أى تطورات صحية لهم .  
 
وأكد "مجاهد"، أن مستشفيات وزارة الصحة المشاركة فى المبادرة أجرت 96235 عملية جراحية، من أصل عدد العمليات التى تم إجراءها بالمجان، مؤكدا ان المرض لا يتحمل أي تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، موضحا ان الوزارة تستقبل بيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذى يعمل يوميًا من التسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.
 
وذكر أن وزيرة الصحة كانت قد وجهت بزيادة الطاقة الاستيعابية لمستشفيات وزارة الصحة العاملة بالمنظومة بما يعمل على إنهاء عدد أكبر من العمليات الجراحية قبل بداية شهر رمضان الكريم، فضلاً عن إعادة توزيع الحالات في المحافظات التي بها تكدس على محافظات أقرب لها وبها الخدمة الطبية لسرعة إجراء الجراحة للمرضى، على أن يتم نقل المرضى بين المحافظات من خلال وسائل نقل مريحة ومجانية.


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الصحة

قوائم الانتظار

المستشفيات

مبادرة الرئيس




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