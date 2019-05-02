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وزيرا الإسكان والآثار يتابعون تطوير منطقتى المتحف الكبير والحضارة بالفسطاط

الخميس، 02 مايو 2019 05:21 م
وزيرا الإسكان والآثار يتابعون تطوير منطقتى المتحف الكبير والحضارة بالفسطاط وزير الاسكان يجتمع بوزير الاثار ومحافظى القاهرة والجيزة
كتب أحمد حسن
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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لمتابعة خطط مشروعات تطوير منطقتى المتحف المصرى الكبير، ومتحف الحضارة بالفسطاط.

وأكد الدكتور عاصم الجزار،  على أهمية سرعة تنفيذ هذه المشروعات لما تمثله من نقلة حضارية بمنطقة القاهرة التاريخية، وستكون من عوامل جذب السياح والمواطنين لمشاهدة الآثار التاريخية العريقة بهذه المنطقة ،  مشيرا الى  أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من النقاط المتعلقة بمشروعات التطوير، وتشمل، دراسة زيادة عدد الفنادق الموجودة بمنطقة المتحف الكبير، وزيادة السعة الفندقية لها، ووضع تصور لدخول أرض نادى الرماية منطقة المتحف المصرى الكبير، بجانب رفع كفاءة الطريق الدائرى والمنازل والمطالع التى تصل المداخل المحورية بالمنطقة المحيطة بالمتحف، مثل مدخل الفيوم حتى مدينة 6 أكتوبر، ودراسة تأمين المحور المؤدى إلى منطقة سقارة باعتباره الطريق الرئيسى للسائحين، وتنفيذ الكافيتريات والمطاعم والبازارات ودورات المياه على الطريق، مع الحفاظ على الطابع التاريخى للمنطقة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم أيضاً مناقشة دراسة أنسب الوسائل لتأمين خط السير من طريق الفيوم حتى منطقة المتحف المصرى الكبير، وتأمين كوبرى الطريق الدائرى فى المسافة التى يمر فيها أعلى المتحف، والتنسيق للبدء فى تنفيذ نفق الفيوم، ودراسة تنفيذ التصور الخاص بتطوير منطقة ميدان السيدة عائشة، ودراسة تنفيذ خط مترو أنفاق مكيف خاص بالسائحين فقط، يبدأ من المتحف المصرى بالتحرير ثم المتحف المصرى الكبير وصولاً إلى متحف الحضارة.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أنه تم مناقشة وضع خطط تنفيذية بالتنسيق مع استشارى مشروع الفسطاط وسقارة ومجرى العيون، لدراسة رفع كفاءة وتطوير منطقة القاهرة الإسلامية بأكملها، وتطوير الطرق المحيطة بمتحف الحضارة، والشوارع الرئيسية المحيطة بالمنطقة، وتطوير واجهات المبانى غير الأثرية وتزويدها بأعمدة إنارة تعطى إضاءة تضفى طابعاً أثرياً وتاريخياً على المنطقة، وكذا تطوير منطقة الفسطاط، وبحيرة عين الصيرة، ودراسة عمل مجموعة من النافورات بها لتحريك المياه، وإنشاء كورنيش وممشى سياحى بها، وإقامة بعض الأنشطة الترفيهية (مطاعم – كافتيريات – وغيرهما)، لتكون متنزهاً ومقصداً ترفيهياً للمواطنين والسياح.

2D239271-2934-445B-9BCC-1C34640FA135وزير الاسكان يجتمع بوزير الاثار ومحافظى القاهرة والجيزة
085F3880-FA1F-41D7-8411-1D677854DD2Dوزير الاسكان يجتمع بوزير الاثار ومحافظى القاهرة والجيزة
6006674F-F9DF-4577-9135-E7D9256037A2وزير الاسكان يجتمع بوزير الاثار ومحافظى القاهرة والجيزة
E41C4B7E-B041-446D-AC12-4AA87CFBDADAوزير الاسكان يجتمع بوزير الاثار ومحافظى القاهرة والجيزة

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وزاره الاسكان

عاصم الجزارـ المتحف المصرى الكبير

محافظه القاهره

محافظه الجيزه




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