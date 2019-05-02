video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 02 مايو 2019 04:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة الرى: نزيل ورد النيل من المجارى المائية 3 مرات خلال العام

الخميس، 02 مايو 2019 03:00 ص
وزارة الرى: نزيل ورد النيل من المجارى المائية 3 مرات خلال العام الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم لوزارة الرى
كتبت أسماء نصار
إضافة تعليق

أكد الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم لوزارة الرى أن المياه العذبة تنمو فيها نباتات مائية، مثل ورد النيل وهذه ظاهرة طبيعية، ومن مسئولية الوزارة وضع برامج للصيانة تشمل التخلص من الحشائش المائية حتى لا تستهلك المياه، وتصل الى جميع مستخدميها على الترع، مشيراً إلى أنه يتم إزالة ورد النيل من مرتين إلى 3 مرات سنوياً حتى لا ينتشر فى المجارى المائية.

وأضاف عبد العظيم فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن حصة مصر من المياه 55.5 مليار متر مكعب، طبقاً للاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان، والتى حددت تلك الحصة حيث كان وقتها عدد السكان لا يزيد عن 40 مليون نسمة، اليوم نحن أكثر من 100 مليون، وبالتالى نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 600 مليون متر مكعب فى العام وهذا تحت خط الفقر المائى، مشيراً إلى أن كمية المياه التى حددتها منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" 1000 متر مكعب، ونحن أقل من 600 متر للفرد فى العام، ولذلك مطلوب منا الحفاظ على هذه المياه التى تمثل حياة المصريين.

كان عبد العظيم أشار فى تصريحات سابقة أن وزارة الرى تنفذ مشروعات لتقليل الفجوة من المياه، مثل بناء القناطر وتأهيل الترع والمنشآت المائية، ففى العام السابق تم افتتاح قناطر أسيوط الجديدة بحضور رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن هذه القناطر تنتج طاقة كهرومائية، وتخدم زمام مليون ونصف مليون فدان فى محافظات الصعيد، وتساعد على تحسين الحركة الملاحية فى نهر النيل، كما تم إنشاء كوبرى لربط شرق وغرب النيل للمساعدة فى تسهيل الانتقال والتجارة الداخلية، وهناك أيضاً العديد من المشروعات مثل إنشاء محطات رفع للمياه فى جميع المحافظات التى تحتاج إلى أعمال رفع المياه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الرى يتفقد حدائق القناطر الخيرية لمتابعة تطويرها

الرى تسيطر على قطع بطول 4 أمتار فى جسر مشترك بين ترعة ومسقة فى دمياط

"الرى": جار طرح أعمال تدعيم 30 فتحة فى قناطر زفتى بـ35 مليون جنيه

الرى

وزارة الرى

المياه

ورد النيل

الحشائش المائية

المجارى المائية

اخبار

اخبار مصر




لا تفوتك
برشلونة ضد ليفربول.. كلوب: مباراة البارسا الأفضل لنا هذا الموسم

برشلونة ضد ليفربول.. كلوب: مباراة البارسا الأفضل لنا هذا الموسم

"الأعلى للآثار" يكشف تفاصيل واقعة تسلق شاب للهرم الأكبر

"الأعلى للآثار" يكشف تفاصيل واقعة تسلق شاب للهرم الأكبر

إقالة وزير الدفاع البريطانى على خلفية تسريبات تتعلق بالأمن القومى

إقالة وزير الدفاع البريطانى على خلفية تسريبات تتعلق بالأمن القومى

وزير التموين: استلام 53 ألف طن قمح محلى و 14 مليار للتوريد من المزارعين

وزير التموين: استلام 53 ألف طن قمح محلى و 14 مليار للتوريد من المزارعين

لأولياء الأمور.. تعرف على مصروفات وسن القبول بالمدارس اليابانية × 11معلومة

لأولياء الأمور.. تعرف على مصروفات وسن القبول بالمدارس اليابانية × 11معلومة

الأوقاف تخصص 221 مسجدا للاعتكاف و152 للصلاة بجزء كامل فى القاهرة

الأوقاف تخصص 221 مسجدا للاعتكاف و152 للصلاة بجزء كامل فى القاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة