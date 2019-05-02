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الخميس، 02 مايو 2019 06:08 م
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فى مجال "تعزيز القدرات ومكافحة الفساد"

هيئة الرقابة الإدارية تعقد دورة تدريبية لـ " الدبلوماسيين الأفارقة "

الخميس، 02 مايو 2019 05:07 م
هيئة الرقابة الإدارية تعقد دورة تدريبية لـ " الدبلوماسيين الأفارقة " دورةالدبلوماسيين الأفارقة
كتب: محمد أبو ضيف
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استمرار لدور هيئة الرقابة الإدارية فى توطيد العلاقات الأفريقية في المجالات المختلفة، وفي إطار التعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية المصرية، فقد عقد اليوم بمقر هيئة الرقابة الإدارية ،  برنامج تدريبى مصغر لعدد 31 دبلوماسى من الدول الأفريقية الناطقة باللغة الفرنسية تحت عنوان "تعزيز القدرات ومكافحة الفساد بالدول الأفريقية" وذلك بمناسبة حضورهم لدورة تدريبية بالمعهد الدبلوماسي.
 
وخلال البرنامج تم إطلاعهم على طبيعة عمل هيئة الرقابة الإدارية، ودورها فى مجال منع ومكافحة الفساد، وعرض نماذج من الحملات الإعلانية التى قامت الهيئة بإعدادها فى اطار التوعية المجتمعية لطرق وأساليب مكافحة الفساد المختلفة ، وكيفية حث المواطنين على المشاركة فى القضاء على ظاهرة الفساد، كما تم استعراض ملامح الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022 ودور هيئة الرقابة الإدارية في تنفيذها، كما ألقي الضوء على بعض بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذلك عرض بعض القضايا التى نفذتها الهيئة .
واستهل اللواء أركان حرب شريف سيف الدين ، رئيس هيئة الرقابة الإدارية ، كلمته بالترحيب بالسفير سامح أبو العنين ،   مساعد وزير الخارجية ومدير معهد الدراسات الدبلوماسية، والحضور من الدبلوماسين للدول الأفريقية، وألقى رئيس الهيئة ،  الضوء على طبيعة عمل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة، والتى تفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي،  رئيس الجمهورية خلال شهر ديسمبر الماضى بتفعيل دورها خلال انعقاد منتدى أفريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ، لما لها من دور فى نشر سبل النزاهة والشفافية بإسلوب علمى.
 
ومن جانبهم أبدى الحاضرون امتنانهم وشكرهم للهيئة والقائمين على البرنامج التدريبي، وما تم تقديمة من خبرات فى مجال منع ومكافحة الفساد وطالبوا باستمرار عقد هذه البرامج لتعظيم الاستفادة لعدد أكبر من المتدربين مستقبلا .
 
دورةالدبلوماسيين الأفارقة (1)
دورةالدبلوماسيين الأفارقة (1)

دورةالدبلوماسيين الأفارقة (2)
دورةالدبلوماسيين الأفارقة (2)

دورةالدبلوماسيين الأفارقة (3)
دورةالدبلوماسيين الأفارقة (3)

دورةالدبلوماسيين الأفارقة (4)
دورةالدبلوماسيين الأفارقة (4)

دورةالدبلوماسيين الأفارقة (5)
دورةالدبلوماسيين الأفارقة (5)

دورةالدبلوماسيين الأفارقة (6)
دورةالدبلوماسيين الأفارقة (6)
 
 

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