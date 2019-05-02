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لدى الهيئة..

هيئة الاستثمار تصدر كتابًا دوريًا لتبسيط إجراءات التقييم المالى للشركات

الخميس، 02 مايو 2019 12:29 م
هيئة الاستثمار تصدر كتابًا دوريًا لتبسيط إجراءات التقييم المالى للشركات محسن عادل الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار
كتب عبد الحليم سالم
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أصدرت هيئة الاستثمار الكتاب الدوري رقم 32 لسنة 2019 الخاص بتغيير الشكل القانوني إلى شركات الشخص الواحد، حيث قررت الهيئة الاكتفاء بتقديم إقرار من أصحاب الشأن أو من أحد الجهات المتخصصة إلى مركز خدمات المستثمرين بالهيئة مباشرة للتأكد من صحة وسلامة القيمة الظاهرة في تاريخ التحول إلى شركة الشخص الواحد دون الحاجة إلى إجراءات أعمال التقييم.
 
ويأتى ذلك ​فى إطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى للتيسير على المستثمرين، وفى إطار سعي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة العمل على تبسيط الإجراءات على المستثمرين وتقديم خدمات متميزة.
 
​ويتضمن الكتاب الدوري كذلك القرار الخاص بتقديم تقارير التقييم من المقيمين العقاريين أو الماليين المعتمدين فيما يخص التصرف في العقارات المملوكة للشركات، حيث قررت الهيئة الاعتداد بتقارير التقييم المقدمة من الجهات المعنية والمقدمة من الجهاز المركزي للمحاسبات واعتبارها نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اعتمادها من خبير تقييم عقاري أو مالي، وذلك على اعتبار أن هذه الجهات لديها من الكفاءات والخبرات التي تؤهلها لإعداد هذا التقرير.
 
 
 
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محسن عادل

خدمات المستثمرين




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