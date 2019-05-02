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هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب إصلاحات السكة الحديد.. تعرف عليها

الخميس، 02 مايو 2019 09:59 ص
هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب إصلاحات السكة الحديد.. تعرف عليها انتظار القطارات فى محطة مصر
كتب رضا حبيشى
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أعلنت السكة الحديد عن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الخميس الموافق 2 مايو 2019 على بعض خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير كالتالى:
أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة
ثانياً : خط القاهرة / السد العالى
متوسط تأخيرات القطارات كالآتى :-
-     القاهرة  / أسيوط مدة 30 دقيقة
-     أسيوط / أسوان مدة 30 دقيقة
ثالثاً : خط  بنها / بور سعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة
رابعاً : خط  طنطا / المنصورة / دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة 20 دقيقة
        
واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.


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