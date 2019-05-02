هبوط أسعار الذهب 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 609 جنيها للجرام

كتب – إسلام سعيد

هبطت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الخميس 2 مايو 2019 بقيمة 4 جنيهات فى أسواق الصاغة بمصر، ليسجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر رواجا ومبيعا فى مصر 609 جنيها للجرام، فى أدنى سعر للذهب خلال 2019.

وانخفض سعر الذهب عالميا مع بداية اليوم من 1280 دولار إلى 1270 دولار، بنسبة تراجع بلغت 0.86%، الأمر الذى انعكس على أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى بشكل ملحوظ.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 21 سجل اليوم 609 جنيها للجرام.

عيار 18 سجل اليوم 521 جنيه للجرام.

عيار 24 سجل اليوم 697 جنيه للجرم.

الجنيه الذهب 4872 جنيها.

أوقية الذهب 1270 دولارا.

وقال شريف فايق عضو شعبة المعادن الثمينة، إن تراجع سعر الذهب عالميا جاءت بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بشأن خفض سعر الفائدة قريبا، مما عزز الدولار وعوائد أدوات الخزانة، وخفض سعر الذهب.

ويقدم "اليوم السابع" خدمة لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.

وأسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

وأسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.